【香港製造】惠民 Level 3 口罩現貨 獨立包裝售$50/50個起

旅行社東瀛遊和士多表示，現發售惠民口罩現貨。



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東瀛遊指，惠民口罩再次到貨。此口罩支援 3E>99% 和 Level 3，為高防口罩。買家只需要輸入優惠碼，即可以 $58 購買一盒原價 $98 的惠民 50 個獨立包裝口罩。雖然 $58 不是最平的價錢，但店方勝在有現貨，不需要等。

此外，網店士多都有發售惠民口罩，而且更平，只售 $50。

Wellman口罩規格



ASTM Level 3



VFE・PFE・BFE≥99%

香港製造

顏色：白/藍色 (顏色隨機發貨)

數量：50片/盒 (獨立包裝)

尺寸：成人: 17.5X9.5CM；中童:14.5X9.5CM



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▲ 惠民口罩

口罩購買連結<<< 東瀛遊購買連結，留言 「Mask」 獲得優惠碼

口罩購買連結<<< 士多購買連結

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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