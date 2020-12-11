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【香港製造】惠民 Level 3 口罩現貨 獨立包裝售$50/50個起

行內熱話 21:41 2020/12/11

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 旅行社東瀛遊和士多表示，現發售惠民口罩現貨。
          
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

東瀛遊指，惠民口罩再次到貨。此口罩支援 3E>99% 和 Level 3，為高防口罩。買家只需要輸入優惠碼，即可以 $58 購買一盒原價 $98 的惠民 50 個獨立包裝口罩。雖然 $58 不是最平的價錢，但店方勝在有現貨，不需要等。

此外，網店士多都有發售惠民口罩，而且更平，只售 $50。

Wellman口罩規格

ASTM Level 3

VFE・PFE・BFE≥99%

香港製造

顏色：白/藍色 (顏色隨機發貨)

數量：50片/盒 (獨立包裝)

尺寸：成人: 17.5X9.5CM；中童:14.5X9.5CM

【其他內容】 【附購買連結】日本製造! 超立體 3E 99% 3D 口罩 現貨售$98/30個

惠民口罩

口罩購買連結<<< 東瀛遊購買連結，留言 「Mask」 獲得優惠碼

口罩購買連結<<< 士多購買連結

【其他內容】  【附領取方法】搭港鐵送聖誕口罩! 快適嘉聖誕限定版納米口罩免費攞

【其他內容】【附購買點資料】最強 Hello Kitty 港產口罩現身! Good Mask即時開賣多款Level 3卡通口罩 獨立包裝售$88/30個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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