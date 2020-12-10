【款式任你揀】中衛口罩特別款五片裝 優惠價 $110/5包

網店仁川表示，正提供中衛口罩五片裝優惠。



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店方正以 $110 的套裝價，讓買家購買 5 包中衛五片裝口罩。買家可任意選擇，月河月夜、軍綠、櫻桃紅、麥灰、黑迷、綠迷和潮橘。



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▲ 中衛口罩五片包裝

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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