【附購買連結】型格綠色! 中衛炫綠 30 個裝口罩特價售 $80

東興藥房表示，正發售 CSD 中衛炫綠 30 個裝。



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店方指，正以優惠價發售 CSD 中衛炫綠口罩 30 個裝。東興藥房門市和網店現只售 $80。



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▲ CSD中衛炫綠一盒30個裝

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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