【附領取方法】搭港鐵換聖誕口罩! 快適嘉聖誕限定版納米口罩有得攞

香港口罩廠快適嘉表示，現聯同港鐵提供口罩換領優惠。



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快適嘉表示，12 月廠方跟港鐵聯手推出聖誕口罩獎賞。港鐵乘客只需登入 MTR Mobile，即可用儲分和以 2000 分免費換領五個裝快適嘉聖誕限定版納米口罩。快適嘉聖誕限定版納米口罩提供 PFE/BFE>99% 防護，而且採用納米層，防護力更持久。



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▲ 快適嘉聖誕限定版納米口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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