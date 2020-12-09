【附購買連結】日本製造! 超立體 3E 99% 3D 口罩 現貨售$98/30個

網店一番屋表示，即時發售超立體口罩現貨。



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此超立體口罩是日本製造，提供 VFE + PFE + BFE 99% 防護，為女士/中童尺寸 (128 x 66mm)，全立體口罩設計。一盒 30 個的售價為 $98，全部現貨，可於店方門市取貨。



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▲ 日本製超立體 3D 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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