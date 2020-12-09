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【附購買連結】日本製造! 超立體 3E 99% 3D 口罩 現貨售$98/30個

行內熱話 18:45 2020/12/09

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此超立體口罩是日本製造，提供 VFE + PFE + BFE 99% 防護，為女士/中童尺寸 (128 x 66mm)，全立體口罩設計。一盒 30 個的售價為 $98，全部現貨，可於店方門市取貨。

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