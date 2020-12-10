【有望復甦？】新加坡酒店業龍頭：旅遊業最差時期已過　看好亞洲區內旅遊

國際旅遊業今年受新冠肺炎疫情重創，旅遊需求大減。隨著各國在疫情防控上已有經驗，未來可能有更多國家嘗試建立「旅遊氣泡」（travel bubble）。新加坡酒店業龍頭、悅榕酒店集團創辦人何光平認為，旅遊業最差時期已經過去，並看好亞洲區內的旅遊需求。

何光平在米爾肯學會亞洲峰會中的訪問表示，雖然目前沒有真正的方法，估計亞洲地區對國際旅遊的需求，但亞洲地區的國內旅行需求強勁，因此若能安全地進行國際旅行，那麼被壓抑的旅遊需求，也會反映在國際旅行上。

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▲ 悅榕酒店集團創辦人何光平。

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何光平也預期，未來人們的旅行方式，會變成「有目的」的旅行。人們在出發前會作出更多思考，雖然休閒和商務旅行仍會繼續，但人們不會一時興起而旅行。他認為，這種變化意味著，遊客不會輕易因有短假期而出遊，而商人也會用視像會議，取代傳統商務出差。

▲ 企業或會用視像會議，取代傳統商務出差。

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‌Photo：‌Hanyaisback、pexels、Fabio Achilli、udo schuklenk