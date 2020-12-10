  • 20°C
香港時間 : 20201210日 (四) 09:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有望復甦？】新加坡酒店業龍頭：旅遊業最差時期已過　看好亞洲區內旅遊

商管策略 08:33 2020/12/10

分享：

國際旅遊業今年受新冠肺炎疫情重創，旅遊需求大減。隨著各國在疫情防控上已有經驗，未來可能有更多國家嘗試建立「旅遊氣泡」（travel bubble）。新加坡酒店業龍頭、悅榕酒店集團創辦人何光平認為，旅遊業最差時期已經過去，並看好亞洲區內的旅遊需求。

何光平在米爾肯學會亞洲峰會中的訪問表示，雖然目前沒有真正的方法，估計亞洲地區對國際旅遊的需求，但亞洲地區的國內旅行需求強勁，因此若能安全地進行國際旅行，那麼被壓抑的旅遊需求，也會反映在國際旅行上。

旅遊業喜訊！外國旅客入境日本參觀奧運免隔離14日 惟需安裝防疫App見‌‌下‌頁‌】‌

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁】‌ ‌

悅榕酒店集團創辦人何光平。

旅遊氣泡・免隔離難救航空業？調查：逾8成飛行常客不願恢復旅行習慣見‌‌下‌頁‌】‌ ‌

何光平也預期，未來人們的旅行方式，會變成「有目的」的旅行。人們在出發前會作出更多思考，雖然休閒和商務旅行仍會繼續，但人們不會一時興起而旅行。他認為，這種變化意味著，遊客不會輕易因有短假期而出遊，而商人也會用視像會議，取代傳統商務出差。

企業或會用視像會議，取代傳統商務出差。

航空業明年累積虧損萬二億 美國擬取消27國旅遊禁令救駕見‌‌下‌頁‌】‌ ‌ ‌

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

‌Photo：‌Hanyaisback、pexels、Fabio Achilli、udo schuklenk

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【航空業急救】ANA料全年蝕377億　員工調職・廉航合營運貨救亡
2020/10/28
【航空業急救】ANA料全年蝕377億　員工調職・廉航合營運貨救亡
【香港有份】台灣料明年第4季解封 觀光局：瞄準港澳・日本・南韓 5 大入境旅遊市場
2020/11/02
【香港有份】台灣料明年第4季解封 觀光局：瞄準港澳・日本・南韓 5 大入境旅遊市場
商業營銷 疫情 酒店 旅遊設施 旅遊行業 航空業 亞洲 香港 新加坡

下一篇文章

【SME學堂】疫市必須裁員減薪？屈臣氏 3 招毋須裁員兼打算開分店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開・動漫電玩節停辦　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開・動漫電玩節停辦　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣