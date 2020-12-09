【附購買點資料】最強 Hello Kitty 港產口罩現身! Good Mask即時開賣多款Level 3卡通口罩 獨立包裝售$88/30個

現時口罩市場競爭大，不少香港口罩廠都推出卡通圖案口罩應市。Good Mask 更先聲奪人，搶先推出香港製造的 Hello Kitty 和 Melody 口罩。



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現時市場上的 Hello Kitty 和 Melody 口罩大多是中國製造，而且防護程度不高，在疫情嚴重下使用並不理想。Good Mask 今次聯乘 Sanrio 推出的 Hello Kitty 和 Melody 口罩，不但有多種款式，而且更支援 BFE, PFE, VFE >99%、ASTM Level 3 和 EN14683 type II R 規格，防護力高。

廠方又提供成人175*95mm / 160*95mm、中童145*95mm 和幼童125*85mm 四種尺寸口罩選擇，可配成家庭親子裝使用。售價方面，一盒 30 片獨立包裝口罩售 $88，50 片非獨立包裝售 $128。現在迎口罩於 Good Mask 各門市發售。



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▲ Good Mask Hello Kitty/Melody口罩

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口罩發售地點



【九龍區】

旺角門市: 九龍亞皆老街旺角先達廣場地下8號鋪 (旺角站D2出口) 6611 8963

尖沙咀門市 : 九龍尖沙咀加連威老道74號威華大廈地下 Shop E 6139 9982

油麻地門市: 九龍油麻地彌敦道540-544號祥興大廈地下4號舖 (油麻地站A2出口)

6536 6686

觀塘門市: 觀塘駱駝漆大廈第二座地下C1A舖 (觀塘站B出口開源道) 6187 7003



【港島區】

中環德輔道中55號協成行中心地下(舊中藝)

銅鑼灣駱克道478-484號本德大廈地下E舖（銅鑼灣二期對面） 6611 8672

筲箕灣門市: 香港筲箕灣道341號地下6號舖 (筲箕灣站A3出口南安里) 9039 9902

灣仔門市: 灣仔修頓中心莊士敦道113號地下6B號舖 (灣仔地鐵站A3出口轉右) 6655 7793



【新界區】

元朗門市: 元朗福德街16號A地下（國康中西大藥房） 2758 3055

大圍門市: 大圍大圍道16號富嘉花園地下28A號舖 (大圍站A出口) 9109 9963

屯門門市：屯門屯利街1號華都商場5B2舖

營業時間 : 11am - 8pm

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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