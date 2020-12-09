港增 104 確診+60 宗初步確診 35 宗源頭不明 沙田一田百貨員工需強制檢測

本港第四波新冠肺炎疫情持續，截至今天（9 日）凌晨零時，本港新增 104 宗確診個案，包括 5 宗輸入個案及 99 宗本地個案，當中有 35 宗個案為源頭不明。在新增確診個案中，有 4 位屬於葵盛西邨群組，暫時為止此群經已錄得 22 宗確診個案。截止今午為止，暫時已有約 60 宗初步確診個案。



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其他與之前群組相關的確診個案，包括 1 位在亞洲博覽館 Hall 5 工作的人士、1 位在衛生防護中心 4 樓工作的人員、1 位屬日出康城群組、一位屬一田群組等。而跳舞群組的疫情擴散仍未停止，今日有 12 宗確診個案，令此群組相關的個案超過 690 宗。

張竹君指，由於不少群組出現爆發，政府將根據防疫條例，要求相關人士作強制檢測。包括 11 月 28 日或以後，曾於一田百貨沙田分店 1 及 2 樓的工作人士，以及將軍澳藍田隧道地盤的工作人士 ﹔11 月 18 日或打後，曾於葵盛西邨第 8 座逗留逾 2 小時人士；11 月 19 日或以後，曾於馬鞍山錦豐苑 C 座錦蕙閣逗留超過 2 小時人士。

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