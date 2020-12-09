【疫市營商】3日完成開戶・無抵押貸款 銀行服務數碼化中小企受惠

除了零售銀行服務數碼化，企業市場亦面對轉型挑戰，星展DBS推出針對中小企市場的數碼銀行服務，強調中小企可於 3 個工作天成功網上開戶，配合現時市場變化。

星展銀行（香港）行政總裁龐華毅表示，該行已是全面數碼化的銀行，他相信為中小企提供網上服務，是顛覆傳統遊戲規則，能帶來更多創意。星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生則指，新推的「This is DBS digibanking」服務，客戶最快只要花 19 分鐘便可完成填寫表格， 3 個工作天便能完成開戶手續。

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▲ 星展銀行（香港）行政總裁龐華毅。

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星展今次的中小企網上銀行服務，提供數碼方式開立商業賬戶、網上申請無抵押貸款，用戶可以有個人化專屬版面。不過張建生坦言，由於屬無抵押貸款，所以利息會比傳統貸款稍高，服務最高可批出港幣 800 萬元。

▲ 系統會透過人工智能（AI）作身份認證。

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張建生解釋，透過數碼方式申請貸款，不像傳統方式看公司報表，而是會參考中小企現金流、月結單或定單等業務數據，亦會考慮公司未來的營運方向。不過他亦表示，由於今年新冠肺炎疫情關係，過去 1 年未看到中小企為擴充業務而貸款，預計今年該範疇的貸款金額會持平甚至下跌。

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Photo：何志衡