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【疫市直擊】海防道熟食中心重開又遇限聚令收緊　檔主：不遵守防疫措施齊齊受害

業界頭條 14:35 2020/12/10

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尖沙咀海防道臨時熟食中心 2018 年裝修，今年 11 月重開，熟客以至遊客最開心；惟新冠肺炎疫情反覆政府決定再收緊社交距離規例，今天（12 月 10 日）起食肆晚上 6 時後禁止堂食。熟食中心排檔負責人表示，限聚令致收入減少都無辦法，因為不遵守令疫情沒完沒了只會對大家無益。

海防道臨時熟食中心排檔營業收鋪時間不一，部分下午 5 時半已關店。排檔負責人蔡小姐表示：「新冠肺炎疫情下市民減少出外用餐，現時人流相比初初重開時明顯減少。疫情期間生意跌了 6 成，午膳時間堂客人轉買外賣，晚上一向外賣生意不多，加上現時還限聚 2 人；政府規定晚上 7 時開始清潔地板也要收鋪。禁堂食令影響經營都無辦法，身體健康最緊要。」

【疫市直擊】無遊客無返工客  尖沙咀Food Court檔主：午市得一轉生意夠交租輸少當贏見下頁】 

海防道臨時熟食中心今年11月重開

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

秘製豬扒聞名的華香園巫先生表示：「疫情下檔檔生意也受影響，現時也跌 5 成生意，政府規定只能擺放 5 枱，遵守 2 人一枱規矩，也不會擅自加枱，熟客只有排隊等食，各行各業若不遵守只會對大家齊齊受害。」

政府規定熟食市場只能擺放 5 枱，熟客只能排隊等堂食。

【限聚令收緊】食肆晚上6時後禁堂食 熟食中心店主：聖誕冬至生意料大跌見下頁】 

新東園排檔的簡太表示：「現時熟食店人流正常，剛從酒店接待員食客口中得知，附近酒店沒有設自助餐，加上沒有晚市被迫放假，相信食客會減少，但沒有辦法始終要控制疫情，我們更加害怕這裏確診。」

下午5時熟食市場人流正常

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【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

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撰文 : 鍾采餘

商業營銷 疫情 限聚令 外賣 小店 尖沙咀 新冠肺炎疫情

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