【SME學堂】疫市必須裁員減薪？屈臣氏 3 招毋須裁員兼打算開分店

新冠肺炎重創各個行業，不少本地企業採取不同措施應對。當中中國飛機服務有限公司（中飛）採取裁員、放無薪假及凍薪措施；「疫市奇葩」則有屈臣氏集團，公司稱無意削減人手或減薪，更打算至 2023 年增加店舖數目。因此，在新冠肺炎疫情下，裁員減薪未必是最好方法，以下 3 個方法或有助企業在疫情下生存：

（１）商業模式轉型

新冠肺炎疫情期間，消費者的購物習慣出現轉變，令網上購物需求大增。舉例，屈臣氏集團上半年電子商貿業務大增 9 成，旗下香港零售品牌的電子商貿業務更錄得兩倍增長。集團積極發展線上和線下（O2O）購物平台，而今年電子商營業額佔比達雙位數。當中集團會員的消費額是非會員的兩倍，而尊貴會員（VIP）消費額更為普通顧客的 8 倍。

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▲ 屈臣氏集團上半年電子商貿業務大增9成，旗下香港零售品牌的電商業務更錄得兩倍增長

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（2） 拓展新目標客群

不論由 B2B 轉向 B2C，或者由 B2C 轉向 B2B，拓展新客源也是企業的救市方法。舉例，旅遊電貿平台 Tripresso 原先整合了各大旅行社的團體旅遊行程，讓消費者可在網站上格價和選購行程；新冠肺炎疫情下各國採取出入境限制，平台推出了「企業差旅」方案，提供預訂到報銷一條龍服務。

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（3） 看準防疫商機

雖然新冠肺炎疫情影響屈臣氏上半年的全球銷售額，但集團在健康產品，如維他命或營養補充劑的錄得約 30 至 60% 升幅。此外，疫情期間市民每天須長時間戴口罩，令防敏類護膚產品在全球均錄得超過 20% 的增長。

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Photo：領展