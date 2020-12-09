  • 20°C
香港時間 : 20201209日 (三) 19:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SME學堂】疫市必須裁員減薪？屈臣氏 3 招毋須裁員兼打算開分店

商管策略 13:34 2020/12/09

分享：

新冠肺炎重創各個行業，不少本地企業採取不同措施應對。當中中國飛機服務有限公司（中飛）採取裁員、放無薪假及凍薪措施；「疫市奇葩」則有屈臣氏集團，公司稱無意削減人手或減薪，更打算至 2023 年增加店舖數目。因此，在新冠肺炎疫情下，裁員減薪未必是最好方法，以下 3 個方法或有助企業在疫情下生存：

（１）商業模式轉型

新冠肺炎疫情期間，消費者的購物習慣出現轉變，令網上購物需求大增。舉例，屈臣氏集團上半年電子商貿業務大增 9 成，旗下香港零售品牌的電子商貿業務更錄得兩倍增長。集團積極發展線上和線下（O2O）購物平台，而今年電子商營業額佔比達雙位數。當中集團會員的消費額是非會員的兩倍，而尊貴會員（VIP）消費額更為普通顧客的 8 倍。

醫護界也不能幸免！10 種新冠肺炎疫情後可能消失的職位類別見下頁

屈臣氏集團上半年電子商貿業務大增9成，旗下香港零售品牌的電商業務更錄得兩倍增長

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

（2） 拓展新目標客群

不論由 B2B 轉向 B2C，或者由 B2C 轉向 B2B，拓展新客源也是企業的救市方法。舉例，旅遊電貿平台 Tripresso 原先整合了各大旅行社的團體旅遊行程，讓消費者可在網站上格價和選購行程；新冠肺炎疫情下各國採取出入境限制，平台推出了「企業差旅」方案，提供預訂到報銷一條龍服務。

優秀人才入境計劃增2000名額 邊行競爭最大？見下頁

（3） 看準防疫商機

雖然新冠肺炎疫情影響屈臣氏上半年的全球銷售額，但集團在健康產品，如維他命或營養補充劑的錄得約 30 至 60% 升幅。此外，疫情期間市民每天須長時間戴口罩，令防敏類護膚產品在全球均錄得超過 20% 的增長。

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：領展

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【限聚令加辣】自家網銷平台・聖誕限定產品　漢堡包店專攻外賣危轉機
2020/12/08
【限聚令加辣】自家網銷平台・聖誕限定產品　漢堡包店專攻外賣危轉機
【聖誕市道】禁堂食海鮮直送生意升逾倍　日本食品商聖誕加推優惠抗疫市
今日
【聖誕市道】禁堂食海鮮直送生意升逾倍　日本食品商聖誕加推優惠抗疫市
市場拓展 裁員 疫情 網上購物 電子商貿 屈臣氏 零售 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【聖誕市道】禁堂食海鮮直送生意升逾倍　日本食品商聖誕加推優惠抗疫市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開・動漫電玩節停辦　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開・動漫電玩節停辦　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣