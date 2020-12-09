  • 21°C
香港時間 : 20201209日 (三) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】中國出口增・歐美需求勁　貨運公司加價或停收新定單因貨櫃大短缺？

業界頭條 09:51 2020/12/09

分享：

臨近聖誕，加上新冠肺炎疫情影響，令貨櫃嚴重短缺。法國達飛海運集團（CMA CGM）早前決定暫停接受亞洲至北歐航線的貨櫃航運新定單，直至 12 月底。該公司表示，市場對亞洲貨櫃需求急增，加上過去數星期積壓不少定單，決定暫停接收亞洲至北歐航線新定單。

達飛海運的決定似乎跟貨櫃極度短缺有關，尤其是中國。中國工廠在第二季因新冠肺炎疫情需要關閉，直到下半年開始復工，出口隨即急升，令貨櫃出現短缺。至於歐洲及美國消費者需求強勁，加上聖誕節帶動的第三季傳統旺季需求，令貨櫃短缺情況加劇。

防疫用品・小家電需求勁 中國出口按年增逾2成兼創最大貿易順差 見下頁

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

市場對亞洲貨櫃需求急增，加上過去數星期積壓不少訂單，決定暫停接收亞洲至北歐航線新訂單

中國向澳洲入口紅酒收逾2倍「保證金」 轉飲中國本地紅酒是商機？見下頁

目前，CMA CGM 是唯一宣布暫停接單的大型海運企業。德國貨櫃航運商 Hapag Lloyd 仍接受新定單，但宣布提高亞歐航線的價格。截至 12 月 15 日，到北歐的 20 呎標準貨櫃（TEU）基本費用為每櫃 2,945 美元，到英國壅塞港口的基本費用則為每櫃 3,330 美元。

貨櫃短缺亦迫使貨櫃航運商 DSV 自行租用 3 艘貨船，為客戶從亞洲運貨至歐洲。DSV 強調，這並非公司業務，只是貨櫃極度短缺，因而租用貨船將貨物由中國運往丹麥。

德勤：奢侈品百強去年收入逾 2 萬億 歐洲公司受惠中美日增長率急降見下頁

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：pexels、kees torn@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【SME學堂】 誠品香港第5間分店開幕　無懼疫情拓展海外市場因慳家有法
2020/11/20
【SME學堂】 誠品香港第5間分店開幕　無懼疫情拓展海外市場因慳家有法
【聖誕市道】商場客需求大真聖誕樹供不應求　樓上鋪：英國「現切樹」空運應市
2020/12/04
【聖誕市道】商場客需求大真聖誕樹供不應求　樓上鋪：英國「現切樹」空運應市
商業營銷 疫情 航運 聖誕節 貿易

上一篇文章

【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）

下一篇文章

【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開・動漫電玩節停辦　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開・動漫電玩節停辦　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開・動漫電玩節停辦　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣