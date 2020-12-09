【疫市營商】中國出口增・歐美需求勁　貨運公司加價或停收新定單因貨櫃大短缺？

臨近聖誕，加上新冠肺炎疫情影響，令貨櫃嚴重短缺。法國達飛海運集團（CMA CGM）早前決定暫停接受亞洲至北歐航線的貨櫃航運新定單，直至 12 月底。該公司表示，市場對亞洲貨櫃需求急增，加上過去數星期積壓不少定單，決定暫停接收亞洲至北歐航線新定單。

達飛海運的決定似乎跟貨櫃極度短缺有關，尤其是中國。中國工廠在第二季因新冠肺炎疫情需要關閉，直到下半年開始復工，出口隨即急升，令貨櫃出現短缺。至於歐洲及美國消費者需求強勁，加上聖誕節帶動的第三季傳統旺季需求，令貨櫃短缺情況加劇。

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▲ 市場對亞洲貨櫃需求急增，加上過去數星期積壓不少訂單，決定暫停接收亞洲至北歐航線新訂單

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目前，CMA CGM 是唯一宣布暫停接單的大型海運企業。德國貨櫃航運商 Hapag Lloyd 仍接受新定單，但宣布提高亞歐航線的價格。截至 12 月 15 日，到北歐的 20 呎標準貨櫃（TEU）基本費用為每櫃 2,945 美元，到英國壅塞港口的基本費用則為每櫃 3,330 美元。

貨櫃短缺亦迫使貨櫃航運商 DSV 自行租用 3 艘貨船，為客戶從亞洲運貨至歐洲。DSV 強調，這並非公司業務，只是貨櫃極度短缺，因而租用貨船將貨物由中國運往丹麥。

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Photo：pexels、kees torn@Flickr