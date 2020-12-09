【疫市直擊】無遊客無返工客　 尖沙咀Food Court檔主：午市得一轉生意夠交租輸少當贏

近日新冠肺炎確診數字急升，政府決定收緊規例，食肆晚上 6 時後禁止堂食，高檔餐廳酒樓生意慘淡，但數十元一餐的平民食肆 food court 也難免受影響。有美食廣場食肆表示，這大半年沒有中國內地遊客生意差很遠，一日生意額最差只得 1,000 元左右，現時只有「等死」。

尖沙咀新港中心美食廣場「大食代」檔口食肆負責人杜先生，本身旅遊旺區，假日流還好，但近日在海港城等辦公大樓的打工仔下班後，直接坐港鐵回家，甚少留在這區吃晚飯。他又指：「目前生意跌約 9 成，原先營業時間至晚上 10 時，暫時改為 9 時。」

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▲ 尖沙咀新港中心 food court 5 時後人流開始減少，部分食店索性周末關門。

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被問到預計聖誕節的生意，杜先生又稱，生意額近期已走下坡，星期四（12 月 10 日）晚上 6 時禁堂食應會更差，故打算 1 日 1 位同事上班，其他員工放無薪假，估計只能日賺數千元生意，未來或會再推 7 折促銷優惠望可帶動生意，始終應付租金「輸少當贏」。

▲ 新港中心大食代做足防疫措施，每枱設置消毒濕紙巾。

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另一間食肆負責人李先生表示，平日下午 1 時起人流較多，直到 5 時後人流開始減少，鄰鋪下午 4 時已提早關鋪，亦有部分食店周末關門。他坦言：「現時只有『等死』，新冠肺炎疫情下試過最好全日賺 6,000 元，最差得 1000 元多，預計聖誕節的生意差不多，午市只得一轉，外賣生意也少，沒有內地遊客生意差很遠。」

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