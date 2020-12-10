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【SME學堂】曾被指抄襲？Oreo憑創意營銷踢走原版兼年賺240億！

商管策略 12:20 2020/12/10

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提起黑白夾心餅乾，大家必定聯想到 Oreo。但黑白夾心餅乾並不是她首創，甚至曾被原版品牌 Hydrox 指控抄襲。雖然 Oreo 並非首創者，但公司憑著獨特的營銷手法取代 Hydrox，其在 2019 年的淨收入已超過 31 億美元（約港幣 240.3 億元）。

品牌的名稱隨時會讓消費者留下深刻印象。在 Oreo 出現前，大多數的零食品牌都以化學元素命名，如 Hydrox 便從氫（Hydrogen）和氧（Oxygen）拼合得來。零食應是讓人開心的食品，但品牌卻以化學元素命名，讓人食慾盡失。

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Hydrox推出首款黑白餅乾

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至於 Oreo 的命名由來眾說紛紜，有人猜測其源自法文中的「金」或希臘文中的「山丘」，還有一種解釋指，兩個「O」形餅乾夾著奶油「cream」，即 O-re-O。對比起用化學元素命名，Oreo 更容易讓消費者留下印象。

Hydrox 後來改名為 Droxies 試圖轉運，但宣布失敗告終並在 2001 年撤出市場。

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「擰一擰，舔一舔，浸一浸」已成為 Oreo 的標誌。在上世紀 80 年代的電視廣告中，Oreo 開始與牛奶同時出現。在 1983 年的《Bright Time》廣告中，小女孩將 Oreo 浸過牛奶再吃的一幕，被後來的廣告沿用，慢慢發展成之後廣告中的「擰一擰，舔一舔，浸一浸」。

「擰一擰，舔一舔，浸一浸」已成為 Oreo 的標誌

Oreo 在進入亞洲市場時曾被指味道太甜，而浸過牛奶再吃也成為解決味道太甜的方法。

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Photo：Pexels、Pinterest

撰文 : 廖淑瑩

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