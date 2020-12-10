【SME學堂】回歸祖國賺更多？香港分店8間變1間　喜茶中國 1 年開300分店

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曾在香港引起「排隊潮」的中國茶飲店喜茶 (Heytea) ，高峰時期曾有 8 間分店，後來只剩 1 間。喜茶在本港分店雖然大減，但品牌在新冠肺炎疫情期間仍不斷在中國拓展分店，1 年開設近 300 間分店。
截至 12 月 7 日，喜茶在全球已開設 684 間門市，並預期在今個月能突破 700 間，喜茶於 2019 年在全球開設的分店為 390 間。據其官方微博發布的資料，品牌每個月都以約新增 30 間門店的速度擴張，其中增速最快的 10 月，更一口氣增設 58 家門市。目前，喜茶在上海和深圳的門店數量各已突破 100 家。
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今年瘋狂開店的也不只喜茶。星巴克（Starbucks）在第四財季中披露，期內中國新增門店有 259 家，創下了星巴克中國季度開店的新紀錄。在過去的 12 個月，星巴克中國一共新增 581 家門市。
星巴克在中國不斷開設新店，也為品牌帶來可觀的營收增長，大約佔星巴克中國總收入增長的 75 至 80％ 。
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Photo：SANA Haoma 211
撰文 : 廖淑瑩