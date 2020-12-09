【附優惠碼】高達 7 折優惠! 多款中衛特別版口罩現貨發售

網店執笠清貨男表示，正推出雙 12 聖誕優惠。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

店方表示，只要用戶購買滿指定金額，即可獲折扣，最高可獲約 7 折優惠。現時網店有多款中衛口罩發售，包括: 星空雪花 、迷彩和炫霓紫等等。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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