深圳灣口岸明天起貨物可 24 小時清關　日後或推旅客全日過關

香港政府表示，深圳灣管制站將於 12 月 10 日凌晨零時起，提供 24 小時貨物清關。



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政府表示，為進一步便利中港物流商務來往，同時逐步落實跨境貨運「東進東出，西進西出」，港深豕地經過商討後，決定於 12 月 10 日凌晨零時起，將把深圳灣管制站的貨物清關服務時間，延長至 24 小時全日。政府補充，在延長深圳灣管制站的貨物清關時間後，港深雙方會繼續嚴格執行檢疫措施，防止病毒傳播。

雖然貨物清關會轉為 24 小時，但現時段深圳灣管制站的旅客清關服務時間仍會維持每日上午 10 時至晚上 8 時。但視乎中港疫情發展，兩地政府會考慮在深圳灣管制站推行 24 小時旅客通關服務。

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