  • 19°C
香港時間 : 20201209日 (三) 04:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深圳灣口岸明天起貨物可 24 小時清關　日後或推旅客全日過關

行內熱話 02:57 2020/12/09

分享：

香港政府表示，深圳灣管制站將於 12 月 10 日凌晨零時起，提供 24 小時貨物清關。
          
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

政府表示，為進一步便利中港物流商務來往，同時逐步落實跨境貨運「東進東出，西進西出」，港深豕地經過商討後，決定於 12 月 10 日凌晨零時起，將把深圳灣管制站的貨物清關服務時間，延長至 24 小時全日。政府補充，在延長深圳灣管制站的貨物清關時間後，港深雙方會繼續嚴格執行檢疫措施，防止病毒傳播。

雖然貨物清關會轉為 24 小時，但現時段深圳灣管制站的旅客清關服務時間仍會維持每日上午 10 時至晚上 8 時。但視乎中港疫情發展，兩地政府會考慮在深圳灣管制站推行 24 小時旅客通關服務。

【其他內容】 【大劈價】台製藍鷹牌聖誕套裝 N95 四層立體口罩 現貨最平$134/50個

【其他內容】闊耳帶．齊三色! 香港製造 Utimask 彩色 Level 3 口罩 平均售 $42.5/30 個

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【限聚令收緊】食肆晚上6時後禁堂食　熟食中心店主：聖誕冬至生意料大跌
2020/12/08
【限聚令收緊】食肆晚上6時後禁堂食　熟食中心店主：聖誕冬至生意料大跌
【限聚令加辣】食肆晚上6點後禁堂食　健身中心・美容按摩院場所需關閉（持續更新）
2020/12/08
【限聚令加辣】食肆晚上6點後禁堂食　健身中心・美容按摩院場所需關閉（持續更新）
疫情 深圳 深圳灣 口岸

上一篇文章

【附優惠碼】高達 7 折優惠! 多款中衛特別版口罩現貨發售

下一篇文章

【附購買網址】中衛CSD炫綠/別注版紅雪花口罩 現貨平均售$160盒/30個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開・動漫電玩節停辦　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開・動漫電玩節停辦　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣