【附購買網址】中衛CSD炫綠/別注版紅雪花口罩 現貨平均售$160盒/30個

網店 Creatived Products Shop 表示，正發售中衛聖誕精選套裝，當中包括大熱的紅雪花口罩。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

今次店方發售的套裝包括：

1.中衛CSD 成人醫療口罩 30入/盒 - 炫綠 x1

2.中衛CSD 成人醫療口罩 30入/盒 - 紅雪花 x1

售價:$320 套

如果購買 2 套的話，可享全單免運費優惠。

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▲ 中衛CSD炫綠/別注版紅雪花口罩

中衛口罩規格：

- 經美國Nelson實驗室BFE (3μm) 測試過濾效果>99%以上

- 製造廠領有衛生署醫療許可認證及 ISO 認證

- 台灣原料、台灣製造，品質有保障

- 品質字號：台灣國家標準 CNS 14774

- 許可證字號：衛署醫器製壹字第001177號

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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