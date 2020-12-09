【附購買連結】CATALOG 推 KAKAO FRIENDS 圖案口罩 LEVEL 3兩種款式下周開賣

近來愈來愈商企推出口罩，服裝店 CATALOG 今次更聯乘 KAKAO FRIENDS 推出口罩。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

CATALOG 的 KAKAO FRIENDS 口罩，印上 RYAN 和 APEACH 圖案，十分可愛。口罩為 Level 3 水平，一盒 30 個獨立包裝，$138 盒。店方更提供大人、中童和小童三個尺寸選擇。

買家於預購期間購買任何 2 盒口罩，即送 KAKAO FRIENDS 口罩套一個。

【其他內容】 【附訂購方法】台灣製造 Accmask 幻彩口罩 限量再賣$8/30個

▲ CATALOG KAKAO FRIENDS 口罩 ▲ CATALOG KAKAO FRIENDS 口罩

▲ CATALOG KAKAO FRIENDS 口罩 ▲ CATALOG KAKAO FRIENDS 口罩 ▲ CATALOG KAKAO FRIENDS 口罩 ▲ CATALOG KAKAO FRIENDS 口罩 ▲ CATALOG KAKAO FRIENDS 口罩套

【其他內容】 【大劈價】台製藍鷹牌聖誕套裝 N95 四層立體口罩 現貨最平$134/50個

KAKAO FRIENDS 口罩將於 12 月 15 日於 Catalog 網店接受預訂，Catalog 分店剛會在 12 月 31 日有售。

口罩購買網址<<

【其他內容】闊耳帶．齊三色! 香港製造 Utimask 彩色 Level 3 口罩 平均售 $42.5/30 個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】