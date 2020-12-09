【疫市直擊】尖沙咀藥房清貨兼開倉自保？卓悅被追租同業指「分店愈多死得愈快」

新冠肺炎疫情持續將近 1 年，遊客止步零售業「冰封」旺市無期。近日化妝品連鎖店卓悅控股附屬公司卓悅批發，被卓悅旺角分店業主群亮投資追討欠租，並向高等法院呈請卓悅清盤。有尖沙咀藥妝店表示，連鎖藥妝店主要靠大量遊客支撐，故店鋪數量「開得愈多死得愈快」。

SME.hket 記者在尖沙咀金馬倫道一帶藥妝店發現，其中 3 間在店鋪內外張貼「清貨大特賣」、「開倉特賣場」及「半價出售」等標語，藥妝店年底推出優惠促銷活動求客。

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▲ 店鋪內外張貼特價標語

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尖沙咀金馬倫道藥妝店的負責人文先生表示，現時靠熟客撐住生意，始終血壓藥等必需品本地仍有需求，早前已開始推優惠促銷，尚算幫補少許生意。對於卓悅遭追討欠租一事，他又稱：「我們跟連鎖藥妝店經營方式不同，分店數量愈多愈難應付，他們以往依賴內地遊客，10 元收入中 8 元是內地客貢獻，現時沒有內地客打擊自然大，只能盡力經營下去 。」

▲ 大平賣清貨吸納本地客消費

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問到臨近聖誕節對帶動生意是否有幫助。文先生稱 ：「市民習慣出外用餐連帶消費，當食肆因限聚令等措施經營受限，市民恐難有消費意慾，故聖誕市道也不會好；希望本地確診數字趨穩定，便有機會帶動部分生意。」

至於卓悅控股附屬公司卓悅批發被群亮投資追欠租及申請將其清盤一事，卓悅回覆傳媒查詢稱，一直堅守合約精神，在艱難的營商環境下，仍盡力積極地處理租務，現正尋求有關呈請的法律意見，目前呈請暫未對公司及其附屬公司的業務及正常運營產生任何重大影響。

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