【疫市營商】Bitcoin價爆升顯示卡突變搶手貨　電腦商：投資顯卡挖礦不划算

近月無法被凍結的虛擬貨幣／加密貨幣 Bitcoin 價位不停走高，近日更是去到全年新高位，連帶下可用於「挖礦」的電腦顯示卡亦突變搶手貨。

代客「砌機」的飛馬電腦，創辦人余卓羲指出，近期特定型號顯示卡斷市，全因它們已賣往內地：「這些顯示卡會用在『挖礦』，即用於生產虛擬貨幣／加密貨幣。其實挖礦這回事一直都有，但比特幣（Bitcoin）近期價位升得非常高，『礦主』願意加碼投資，做多些礦機挖礦。」

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余卓羲續稱，Bitcoin 近日價位已回升至 2 、3 年前最高位，一個 Bitcoin 接近 2 萬美元；近 3 個月更升了好幾成至全年最高位。他解釋：「以前挖礦是用 大中央處理器（CPU）的，但後來有人重新編程，並發現顯示卡用的圖像處理晶片（GPU）挖礦功能比 CPU 更強，連帶改變了行業設備。」

余卓羲指出，現在最熱門、回本期最理想的顯示卡分別是 3,400 港元的輝達（NVIDIA）GeForce RTX 3060 Ti，以及 1800 元的 1660 SUPER。兩款顯示卡在內地炒得非常厲害，前者甚至要大約 4,000 元人民幣左右才能買到。」

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使用更高階的顯示卡當然也能夠「挖礦」，但壓縮了利潤，性價比變低就划不來了，所以上述兩種卡依然最熱門，現時「一卡難求」，余卓羲坦言自己亦收過不少報價指定要這兩款卡。

他又說：「想在香港自己挖礦，受限於租金電費，基本上是不可行的。想在這個浪潮分一杯羹，除了炒賣 Bitcoin 外便是在香港收指定顯示卡後轉銷往中國內地，但這方面會是二手電腦商，又或者是貿易商的領域了，例如貿易商可以囤積指定型號顯示卡，等 Bitcoin 有好價位時放給內地人。」

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