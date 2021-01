追尋STEM教育真象　由人才培育政策至全城大騙局（下）

之前談及,理工科、即STEM(Science、Technology、Engineering 及 Mathematics)就是學習怎樣去學習(Learning how to learn),以科技作引子,學習系統工程的思考模式及態度共同協助解難,而非學習某一兩項尖端科技。

因此,把 STEM 當成是學科就是錯誤。以為 STEM 有標準答案,更是個大錯誤。硬要把創意框死在有限的教育系統框掛之內,是會把原本鼓吹開放式答案的 STEM 概念狠狠扼殺。那些一知半解的教育界人士卻美其名將之稱為「STEM 教育」。

其實「真・STEM」理念在國際上已獲廣泛實踐,並行之有效。筆所屬的工程師學會研究 STEM 二十年,而我為學會將其 STEM 工作引進香港也至少有六、七年了,一直堅持以有關理念為本。

以色列教育部長直言,該國學生沒有甚麼功課,卻每天都在創作解難,這方法成功把以色列於短時期內改造成頂尖科創中心。這種創科教育,不可能由香港中學界盲目追捧的人工智能(AI)課程中達成,亦不存在於香港學界苦苦追求的模範 STEM 教材,因為只有開放答案才能鼓勵創意,教育出業界需要的創科人才。香港創科界對此恐怕只有乾著急的份兒。

在最典型的 STEM 活動中, 筆者通常第一個給參加同學的問題是「他們的作品要應對解決的是甚麼問題及這問題的重要性(Problem Identification and Definition)」。接著就是「他們有無做過有關的科學研究(Research and Analysis)」、「為甚麼選擇此解決方法(Feasibility and trade off study)」,甚至是「隊伍中各位同學的分工(Team work and collaboration)」。

這些都正是筆者在大學教系統工程(System Engineering)時重要的概念,亦是現實生活中解難(Problem solving) 或系統設計(System Design and Analysis)的重要元素。可惜的是,這些重要的基本功在大學課程中不受重視,而逐漸被一些噱頭科目取代。

▲ 噱頭從來都不能為學生的作品於比賽中加分,解難和創意才是重點。

噱頭從來都不能為學生的作品於比賽中加分,解難和創意才是重點;假如用不得其所、或解釋不了使用某一科技的原因,人工智能(AI), 區塊鏈(Blockchain)、金融科技(FinTech)等科技噱頭只會令學生的作品減分。STEM 最直觀的例子可以是簡單的科學習作:用最便宜最簡單直接的方法保護從天台掉下來的雞蛋。方法及答案未必是最重要的,重點在於解決問題的分析能力及思路。

除了科技知識、系統思考模式等,學生最需要透過 STEM 學習得到的是科技人員的專業道德。明知大廈可能會倒下,明知設計可能會傷人,明知是掛羊頭賣狗肉的;明知個科技是假的,明知研究是偷回來的,明知是會誤人子弟的,明知故犯是科技騙子才會做的事。

科技人員應否為錢為權為交差繼續建造或繼續簽收,而罔顧安全、生命、及道德,是非常之大的考驗。科技人員一生中總會遇到類似的兩難情況,但緊守專業道德、維護科技精神卻是科技人員的天職。接觸到 STEM 的孩子,將來無論會否投身科技、成為科技從業員,透過 STEM, 他們將來至少會懂得尊重科技,及為自己的工作或作品抱有專業的態度,為社會負上應有的責任。不過以現時STEM騙子橫行的氛圍,學生要學到這種專業道德恐怕要比登天還要難。

最後,筆者奉勸本港的 STEM 教育同業一句:原本 STEM 是為香港創科發展帶來新希望的重要政策,我們不好好地珍惜這次機會、掌握真正的 STEM 精神、認真發展,僅僅着重於眼前利益,只把 STEM 標籤當成「商機」,不但會將整個政策毁於一旦,亦會將香港創科界消耗拖垮。

業界人士應該自律,政府應該帶頭分清真假著重於 STEM 精神,是現在香港 STEM 發展最迫切的工作。

