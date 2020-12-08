【大劈價】台製藍鷹牌聖誕套裝 N95 四層立體口罩 現貨最平$134/50個

台製藍鷹牌香港代理正提供聖誕優惠，購買指定 N95 四層立體口罩，現貨最平$134/50個。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

提供的口罩優惠包括:

成人: 平面綠色口罩5片包(10包入) x 2盒 + 4D 活性碳口罩(25片) x 2盒 + 3D N95藍色口罩(50片) x 3盒 (原價: $972, 聖誕套裝 $840(共6盒))

兒童6-10歲: 3D N95口罩各色一盒 (包括: Bear Bear 藍/綠/粉 及淨色藍) + 3D 3層超透氣藍色一盒 (原價: $760, 聖誕套裝 $668(共5盒))

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幼童2-6歲: 3D N95 藍色口罩 x 3盒 (原價: $480, 聖誕套裝 $450(共3盒))

幼幼2-4歲: 3D N95 粉紅色口罩 x 3盒 (原價: $480, 聖誕套裝 $450(共3盒))

買滿 $500 把 XMAS GIFT 放進購物車, 付款時輸入優惠碼: XMAS2020 , 店方即送抗疫心意小禮物一份 (價值$98), 優惠碼日期到 12 月 28 日。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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