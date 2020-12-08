超級可愛! Kakao Friends Level 3 口罩 獨立包裝售 $128/30個

異度空間工作室表示，將推出 Kakao Friends 口罩。



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異度空間工作室 x Kakao Friends 聖誕特別版口罩 (ASTM Level 3) 是用上 SAVEWO Premium Mask 救世超卓口罩設計，是救世精心設計的平面型口罩，採了四摺式設計，在鼻梁及口罩的中心均設有雙芯定形條，令口罩立體堅挺，比一般平面口罩更多的嘴部空間，加上弧形封邊焊接設計，符合人體力學設計，有效防止漏氣。整個口罩均由定制物料生產，救世獨家TypeCool+ 過濾技術，超強過濾效能及超高透氣度，配合 PET 面布 + 熱轉印技術，特制 ESPP 親水性順滑底層，有效控制濕度，絕不起毛，呵護肌膚，極緻舒適！

廠方今是以家庭裝發售，一盒口罩有 15 個成人和 15 個中童口罩，售價為 $128/30個。同場亦發售 Kakao 系列口罩套，一套四款，訂價$28一個。

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▲ Kakao Friends Level 3 口罩

▲ Kakao Friends Level 3 口罩

▲ Kakao Friends Level 3 口罩

▲ Kakao Friends Level 3 口罩

▲ Kakao Friends Level 3 口罩

▲ Kakao Friends Level 3 口罩

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口罩售價資料:

開售時間：12月11日中午12點至12月16日晚上11點59分

出貨時間：12月16日中午12點，根據訂單先後次序出貨

Kakao口罩規格

-每盒30片（175mm x 95mm 標準 及 150mm x 95mm 小顏/中童各15片）

-獨立包裝

-特別用上救世獨家TypeCool+ 過濾技術，使口罩達ASTM Level 3規格之餘，亦能保持高透氣度 (4.0以下)

-細菌過濾效率BFE>99%; 顆粒過濾效率 PFE>99%; 病毒過濾效率 VFE>99%

-全面採用PET面布，配合迪士尼FAMA驗廠認證印刷廠，用上熱轉印技術及食用級無毒無致敏源無味顏料，在保持透氣度、顏色鮮艷及細緻度同時，做到防脫色、防水功能

售價 : $128

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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