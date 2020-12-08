  • 20°C
香港時間 : 20201208日 (二) 19:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

超級可愛! Kakao Friends Level 3 口罩 獨立包裝售 $128/30個

行內熱話 17:32 2020/12/08

分享：

異度空間工作室表示，將推出 Kakao Friends 口罩。
        
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

異度空間工作室 x Kakao Friends 聖誕特別版口罩 (ASTM Level 3) 是用上 SAVEWO Premium Mask 救世超卓口罩設計，是救世精心設計的平面型口罩，採了四摺式設計，在鼻梁及口罩的中心均設有雙芯定形條，令口罩立體堅挺，比一般平面口罩更多的嘴部空間，加上弧形封邊焊接設計，符合人體力學設計，有效防止漏氣。整個口罩均由定制物料生產，救世獨家TypeCool+ 過濾技術，超強過濾效能及超高透氣度，配合 PET 面布 + 熱轉印技術，特制 ESPP 親水性順滑底層，有效控制濕度，絕不起毛，呵護肌膚，極緻舒適！

廠方今是以家庭裝發售，一盒口罩有 15 個成人和 15 個中童口罩，售價為 $128/30個。同場亦發售 Kakao 系列口罩套，一套四款，訂價$28一個。 

【其他內容】Quad-Fold 透氣設計! 美國名廠 Cranberry S3 口罩即將開售

  • Kakao Friends Level 3 口罩
  • Kakao Friends Level 3 口罩
  • Kakao Friends Level 3 口罩
  • Kakao Friends Level 3 口罩
  • Kakao Friends Level 3 口罩
  • Kakao Friends Level 3 口罩

其他內容】 【附訂購方法】台灣製造 Accmask 幻彩口罩 限量再賣$8/30個

口罩售價資料:

開售時間：12月11日中午12點至12月16日晚上11點59分

出貨時間：12月16日中午12點，根據訂單先後次序出貨

Kakao口罩規格

-每盒30片（175mm x 95mm 標準 及 150mm x 95mm 小顏/中童各15片）

-獨立包裝

-特別用上救世獨家TypeCool+ 過濾技術，使口罩達ASTM Level 3規格之餘，亦能保持高透氣度 (4.0以下)

-細菌過濾效率BFE>99%; 顆粒過濾效率 PFE>99%; 病毒過濾效率 VFE>99%

-全面採用PET面布，配合迪士尼FAMA驗廠認證印刷廠，用上熱轉印技術及食用級無毒無致敏源無味顏料，在保持透氣度、顏色鮮艷及細緻度同時，做到防脫色、防水功能

售價 : $128 

口罩購買網址<<  

【其他內容】闊耳帶．齊三色! 香港製造 Utimask 彩色 Level 3 口罩 平均售 $42.5/30 個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【一盒齊兩款】BFE/PFE 99%! 超可愛 Doraemon 圖案口罩 獨立包裝售$89/30個
今日
【一盒齊兩款】BFE/PFE 99%! 超可愛 Doraemon 圖案口罩 獨立包裝售$89/30個
99%過濾! 角落生物+多啦 A 夢 ! 日本Skater小童立體圖案口罩售 $38包
今日
99%過濾! 角落生物+多啦 A 夢 ! 日本Skater小童立體圖案口罩售 $38包
【附購買連結】Zmart 香港特色系列 X 聖誕節版口罩獨立包裝售 $48 盒
今日
【附購買連結】Zmart 香港特色系列 X 聖誕節版口罩獨立包裝售 $48 盒
網上購物 著數優惠 Kakao Friends 口罩

上一篇文章

【大劈價】台製藍鷹牌聖誕套裝 N95 四層立體口罩 現貨最平$134/50個

下一篇文章

【限聚令加辣】食肆晚上6點後禁堂食　健身中心・美容按摩院場所需關閉（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣