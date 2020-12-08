【限聚令收緊】食肆晚上6時後禁堂食　熟食中心店主：聖誕冬至生意料大跌

本港新冠肺炎第 4 波疫情未有緩和跡象，政府決定收緊防疫措施，其中食肆晚上 6 時後禁堂食在本周四（12 月 10 日）生效。在熟食中心經營晚市生意的店主指，原本寄望冬至和聖誕假期會為店舖帶來些少生意「幫補下」，但現時禁堂食提早至 6 時，預計市民會留在家中慶祝。

在熟食中心經營晚飯生意的張先生表示，政府早前收緊防疫措施後已提早在中午營業，售賣各式粉麵飯，靠午市為店舖增加近 1 成收入。雖然晚市不如以往般多人光顧，但張先生指每晚仍做到兩至 3 枱客人的生意，店舖仍「捱得住」。

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對於政府將禁堂食時間提早至晚上 6 時，他大嘆因為某些人的自私行為，最後要令飲食業「埋單」並不公平，又認為政府收緊防疫措施之餘也要為業界提供相應支援。

除了食肆於晚上 6 時後禁止堂食，政府亦將宴會活動人數由 40 人減至 20 人，健身室、美容院及派對房間等須關閉，有關規例將於本周四起生效，為期 14 日，至 12 月 23 日。

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