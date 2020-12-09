【聖誕市道】禁堂食海鮮直送生意升逾倍　日本食品商聖誕加推優惠抗疫市

新冠肺炎疫情爆發，政府宣布收緊限聚令，周四（12 月 10 日）晚上 6 時起更會全面禁止食肆堂食，高檔餐廳聖誕節大餐生意愁雲慘霧，但轉做次外賣生意或能重生。有本地海產網購公司順應網購時勢，在今年年底力推優惠套餐，讓港人安坐家中也能吃到高檔美食。

「肯尼海鮮」專營日本高檔海產網購服務，聯合創辦人 Kenny Cheng 坦言，新冠肺炎疫情反而更適合公司業務發揮，因消費者更想留在家中煮食或外賣，今年公司生意額比上年生意額高逾 1 倍， 所以會加強優惠配合。

限聚令收緊食肆晚上6時後禁堂食 熟食中心店主：聖誕冬至生意料大跌【見下頁】

▲ Kenny 料聖誕節生意會比去年有所上升。

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他又指，今年全球都受到新冠肺炎疫情影響，短期內香港人不能夠出國，肯尼海鮮特地為港人帶來更多日本食品，以慰港人「鄉愁」，公司針對這一點在今年加入了日本東京豐洲直送多款食材、 清酒等等。

Kenny 說：「香港人非常喜歡吃海鮮 ，加上海鮮網購非常盛行，同行愈來愈多。所以我們也要求變。我們發覺海鮮食法在這方面還是一片空白，我們便推出了 ShakeShake 海鮮懶人包套餐，客人在蒸完海鮮後加入熱醬汁搖勻即可食用。消費者一向喜歡新鮮感，亦重視煮食過程是否方便，相信新包裝能夠滿足到聖誕檔期要留家食大餐的消費者。」

▲ ShakeShake 海鮮袋套餐，一共有三種醬汁可以選擇。

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為了讓消費者安心，肯尼海鮮加入無接觸送貨服務，貨品放在客人門口或大廈管理處，不會跟消費者接觸，大家安心。雖然疫情拉起了生意， Kenny 卻嘆道：「希望新冠肺炎疫情早日消失，大家都能吃到安樂茶飯。大家都能夠開開心心。沒了疫情後大家再一齊慶祝佳節。」

▲ 肯尼海鮮專營日本直銷海產。

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