  • 21°C
香港時間 : 20201209日 (三) 13:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕市道】禁堂食海鮮直送生意升逾倍　日本食品商聖誕加推優惠抗疫市

商管策略 11:46 2020/12/09

分享：

新冠肺炎疫情爆發，政府宣布收緊限聚令，周四（12 月 10 日）晚上 6 時起更會全面禁止食肆堂食，高檔餐廳聖誕節大餐生意愁雲慘霧，但轉做次外賣生意或能重生。有本地海產網購公司順應網購時勢，在今年年底力推優惠套餐，讓港人安坐家中也能吃到高檔美食。

「肯尼海鮮」專營日本高檔海產網購服務，聯合創辦人 Kenny Cheng 坦言，新冠肺炎疫情反而更適合公司業務發揮，因消費者更想留在家中煮食或外賣，今年公司生意額比上年生意額高逾 1 倍， 所以會加強優惠配合。

限聚令收緊食肆晚上6時後禁堂食　熟食中心店主：聖誕冬至生意料大跌見下頁

Kenny 料聖誕節生意會比去年有所上升。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

他又指，今年全球都受到新冠肺炎疫情影響，短期內香港人不能夠出國，肯尼海鮮特地為港人帶來更多日本食品，以慰港人「鄉愁」，公司針對這一點在今年加入了日本東京豐洲直送多款食材、 清酒等等。

Kenny 說：「香港人非常喜歡吃海鮮 ，加上海鮮網購非常盛行，同行愈來愈多。所以我們也要求變。我們發覺海鮮食法在這方面還是一片空白，我們便推出了 ShakeShake 海鮮懶人包套餐，客人在蒸完海鮮後加入熱醬汁搖勻即可食用。消費者一向喜歡新鮮感，亦重視煮食過程是否方便，相信新包裝能夠滿足到聖誕檔期要留家食大餐的消費者。」

ShakeShake 海鮮袋套餐，一共有三種醬汁可以選擇。

港府派1萬元加推套餐優惠　本地海鮮網店疫情下反賺更多見下頁

為了讓消費者安心，肯尼海鮮加入無接觸送貨服務，貨品放在客人門口或大廈管理處，不會跟消費者接觸，大家安心。雖然疫情拉起了生意， Kenny  卻嘆道：「希望新冠肺炎疫情早日消失，大家都能吃到安樂茶飯。大家都能夠開開心心。沒了疫情後大家再一齊慶祝佳節。」

肯尼海鮮專營日本直銷海產。

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【源頭不明比例高】今日香港增 78 宗確診+70 宗初步確診 沙田一田分店 10 人員工初步確診 沙田官塘分店續關門清潔
2020/12/07
【源頭不明比例高】今日香港增 78 宗確診+70 宗初步確診 沙田一田分店 10 人員工初步確診 沙田官塘分店續關門清潔
【限聚令加辣】政府擬要求食肆晚上6點後禁堂食 健身中心・美容院場所需關閉
2020/12/08
【限聚令加辣】政府擬要求食肆晚上6點後禁堂食 健身中心・美容院場所需關閉
電子商貿 疫情 網上購物 美食 限聚令 新冠肺炎疫情 外賣 海鮮 香港 日本

下一篇文章

【疫市直擊】上環「圖章街」無遊客照服務街坊　排檔檔主：希望大家過快樂聖誕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開・動漫電玩節停辦　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開・動漫電玩節停辦　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣