【限聚令加辣】食肆晚上6點後禁堂食　健身中心・美容按摩院場所需關閉（持續更新）

本港第四波新冠肺炎疫情未有緩和趨勢，至今日（12 月 8 日）下午食物及衞生局局長陳肇始召開記者會，正式公布新一輪防疫措施，影響較多市民的措施，是所有食肆於晚上 6 時後禁止堂食。措施將於 12 月 10 日（本周四）凌晨起生效，為期 14 天至 12 月 23 日。

防疫措施一：晚上 6 時後禁堂食

考慮到社區上仍有不少市民經常聚集，政府指出有必要收緊人流控制的措施。陳肇始宣佈，所有食肆必須於晚上 6 時起暫停堂食，直至翌日早上 4 時 59 分；餐廳每檯人數上限維持 2 人，並只可開放平常接待人數的一半座位。宴會人數最多只可有 20 人，而酒吧、酒館等場所需要關閉。

至於在 599 章下的表列處所，例如：遊樂場所、健身室、美容院、卡拉OK、體育場所、派對場所、麻雀天九耍樂場所、泳池、遊戲機中心等，必須關閉。 至於「二人限聚令」及「口罩令」會繼續生效，由本周五起，定額罰款會增加至港幣 5,000 元。

陳肇始表示，執法部門為加強執法。

開張撞正限聚令收緊 拉麵店東主：政府經常改例「任你自生自滅」【見下頁】

防疫措施二：在家工作

政府公務員會進一步在家工作（WFH）外，政府強烈呼籲私人機構，可以讓員工在家工作，及減少不必要的聚集活動。

防疫措施三：封鎖處所強制檢測

今天，行政會議已就「封鎖檢測」的法律細節，定下相關的法律框架。當某一些處所，有相當數目確診個案出現時，或有一定數量的確診者曾到過某一些處所，政府可以發出「限制與檢測宣告」，以防疫情不會擴散至其他地方。當政府向指定場所發出「限制與檢測」宣告後，於該處所的市民，必須進行新冠肺炎檢測，並於所有檢測人士得知檢測結果後，才可以離開。如處所環境已受污染，政府可按情況將人士轉移至指定處所，等候結果。

當處所內所有市民都獲得檢測結果後，政府會撤銷有關宣告，而該宣告為期最長 7 日。於處所封鎖期間，政府會為有需要人士提供基本物資，社會福利署及民政事務處會提供協助。若被限制離開的市民有緊急醫療需要，可申請離開指定處所。行政會議已通過法津框架，有需要時政府會動用權力，以達到防疫目標。

此外，政府會開設更多社區檢測中心，現時正準備多 5 個，方便有需要市民做檢測。

▲ 政府強烈呼籲私人機構，可以讓員工在家工作（WFH）。

防疫措施四：延長規例有效期

599 章下 7 條規例，包括 599C 至 I 章的有效期將於 12 月 31 日屆滿，行政會議今天（8 日）已通過，會將有效期延長 3 個月至 2021 年 3 月 31 日。陳肇始強調，「延長」只是相關法例的有效期，並不等如有關措施會一直實行至明年 3 月。

防疫措施五：強制隔離人士於第 19 或 20 天再檢測

現時，被強制到酒店隔離 14 天的入境人士，會於隔離第 12 天進行檢測，確保結果呈陰性才可離開酒店。政府將會推出新措施，強制這些隔離人士，於來港第 19 或 20 天再次檢測，以防部分入境人士於一般 14 天病毒潛服期後才發病。

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