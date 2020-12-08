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【限聚令加辣】自家網銷平台・聖誕限定產品　漢堡包店專攻外賣危轉機

商管策略 17:07 2020/12/08

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新冠肺炎疫情再爆發，政府宣布收緊限聚令，周四（12 月 10 日）晚上 6 時起食肆全面禁堂食，有漢堡包店疫情爆發後早早轉型只做外賣，及時適應環境，在其他餐廳為停晚市堂食狼狽不堪時更具優勢。

前身為意大利餐廳的 La Casa ，去年底轉型為漢堡店，成功在 2020 年避開限聚令帶來的影響；近月新冠肺炎疫情再次爆發，更先一步停堂食全力轉外賣。餐廳創辦人兼主廚許振威（Tom） 說：「只做外賣肯定是做少了生意，畢竟晚上光顧的客人都是堂食為主，但我們可以趁早轉外賣，等公司自己和顧客消化這個現象。現在所有餐廳都要停晚市堂食，可能對我們這類外賣為主的餐廳，能夠轉化到一點優勢。」

（持續更新）限聚令加辣！食肆晚上6點後禁堂食　健身中心・美容按摩院場所需關閉見下頁

在店內掃瞄二維碼便可以登入餐廳的網上平台。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

許振威指出，La Casa 為了轉型其實亦費盡心思，當初使用第三方外賣平台時生意非常暢旺，惟平台抽成過高，只是賺了名氣但賺不到錢。近月 開始建立起自家外賣平台，專做外賣自取生意，客人除了利用網店之外，在店內掃一掃二維碼（QR Code）即可登上平台，將二維碼拍照存在手機亦非常方便。新平台推出了不少優惠，例如折扣、送小食，務求第三台平台的熟客轉到自家平台，把生意做得更好。

餐廳推出了外賣的聖誕 2 人餐和 4人餐。

Live Music・外賣直播吸客？食肆第二代老闆：為轉型甚麼也要試見下頁

聖誕節即將到，絕大部分港人都留港過聖誕，為了應對聖誕市場， La Casa 推出了期間限定的聖誕主題漢堡。許振威說：「我們推出了聖誕 2 人餐和 4人餐，除了自選漢堡外，還能配搭奶昔、手工啤及小食。聖誕漢堡會以紅莓醬配搭雞肉來還原傳統聖誕大餐的搭配。另一方面，今年我們做了大量新嘗試，我們留意到市場上大部分漢堡店都是主打車打芝士，所以我們就根據不同肉類、醬汁，配合上各種不同類別的高檔芝士，突出漢堡的不同風味，讓客人就算吃外賣都能品嚐到我們獨一無二的風格。」

商場客需求大真聖誕樹供不應求　樓上鋪：英國「現切樹」空運應市見下頁

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

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撰文 : 陳文政

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