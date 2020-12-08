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【逆市直擊】防疫用品・小家電需求勁　中國出口按年增逾2成兼創最大貿易順差

業界頭條 14:13 2020/12/08

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新冠肺炎肆虐全球近半年，最近歐美疫情亦有惡化跡象。據中國海關總署的數據顯示，受到歐美疲情捲土重來的影響，防護裝備、電子產品等需求帶動，令中國 11 月出口比去年同期增加 21.1%，亦創下有記錄以來最大的貿易順差。

中國出口暴增主要受到歐美疫情捲土重來，因此防護裝備、在家工作（WFH）所需的電子產品，甚至是雪櫃、微波爐等白色家電產品的需求急增。此外，聖誕假期亦是帶動中國出口的原因之一，但《路透社》引述專家認為，中國受惠於疫情的強勁需求的情況正在減弱。

中國經營環境惡化・地主狂加租 日本Murata關閉深圳廠房 見下頁

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

中國出口暴增，主要受到歐美疫情捲土重來，令雪櫃、微波爐等家電產品的需求急增

捷克鋼琴商因政治事件被中國取消定單 轉銷台灣定單大增補數見下頁

中國 11 月出口按年增加 21.1%，遠遠超過原先預期的 12%，是自 2018 年 2 月以來最大的增幅，貿易順差高達 754.2 億美元，不但比預期的 535 億美元多，也是自 1981 年公布數據以來最大的貿易順差。

巨大的貿易順差，也反映了中國進口表現的差強人意。雖然已錄得連續 3 個月增長，但 11 月進口按年只增加 4.5% 比預期中 6.1% 較少，也比 10 月時的 4.7% 下跌。

德勤：奢侈品百強去年收入逾 2 萬億 歐洲公司受惠中美日增長率急降見下頁

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Photo：pexels、Bernard Spragg

撰文 : 廖淑瑩

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