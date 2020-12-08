【逆市直擊】防疫用品・小家電需求勁　中國出口按年增逾2成兼創最大貿易順差

新冠肺炎肆虐全球近半年，最近歐美疫情亦有惡化跡象。據中國海關總署的數據顯示，受到歐美疲情捲土重來的影響，防護裝備、電子產品等需求帶動，令中國 11 月出口比去年同期增加 21.1%，亦創下有記錄以來最大的貿易順差。

中國出口暴增主要受到歐美疫情捲土重來，因此防護裝備、在家工作（WFH）所需的電子產品，甚至是雪櫃、微波爐等白色家電產品的需求急增。此外，聖誕假期亦是帶動中國出口的原因之一，但《路透社》引述專家認為，中國受惠於疫情的強勁需求的情況正在減弱。

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▲ 中國出口暴增，主要受到歐美疫情捲土重來，令雪櫃、微波爐等家電產品的需求急增

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中國 11 月出口按年增加 21.1%，遠遠超過原先預期的 12%，是自 2018 年 2 月以來最大的增幅，貿易順差高達 754.2 億美元，不但比預期的 535 億美元多，也是自 1981 年公布數據以來最大的貿易順差。

巨大的貿易順差，也反映了中國進口表現的差強人意。雖然已錄得連續 3 個月增長，但 11 月進口按年只增加 4.5% 比預期中 6.1% 較少，也比 10 月時的 4.7% 下跌。

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Photo：pexels、Bernard Spragg