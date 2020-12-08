【鬼滅熱潮】無遊客動漫周邊商品撐住 《鬼滅之刃》為日本增逾150億元收入

日本漫畫作品《鬼滅之刃》改編動畫後爆紅，其周邊商品因而大賣。有經濟學家估計，《鬼滅之刃》至少帶來 2,000 億日圓（約港幣 148.9 億元）以上收入，振興日本經濟。

《日經新聞》報道，包含紙本及電子書在內，目前《鬼滅之刃》的漫畫發行量已超過 1.2 億本。在日本史上，只有 9 套漫畫發行總冊數超過 1 億冊。至於劇場版動畫《無限列車篇》票房亦十分驚人，截至 11 月底已達到 275 億日圓，已逼近日本史上票房最高的電影，即動畫《千與千尋》的 308 億日圓。

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除了《鬼滅之刃》作品本身，透過周邊產品的銷售，也能帶來更多經濟效益，如跟便利店 Lawson 推出的聯名飯糰，推出後 10 日已賣出超過 1,000 萬個，在 11 月中的銷售額已達 50 億日圓。飲品商 DyDo Drinco 估計，其跟《鬼滅之刃》聯名的罐裝咖啡推出後，在 3 周內便賣出 5,000 萬罐，最終可讓公司在今個財年的罐裝咖啡銷售額按年增加 1 成。

▲ DyDo Drinco 與《鬼滅之刃》聯名的罐裝咖啡推出後，在三週內就賣出 5,000 萬罐

三井住友資產管理首席經濟學家宅森昭吉估計，《鬼滅之刃》將為日本帶來至少 2,000 億日圓以上的經濟效益。

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Photo：鬼滅の刃公式@Twitter、oricon ranking、ダイドードリンコ