  • 21°C
香港時間 : 20201208日 (二) 17:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鬼滅熱潮】無遊客動漫周邊商品撐住 《鬼滅之刃》為日本增逾150億元收入

商管策略 16:07 2020/12/08

分享：

日本漫畫作品《鬼滅之刃》改編動畫後爆紅，其周邊商品因而大賣。有經濟學家估計，《鬼滅之刃》至少帶來 2,000 億日圓（約港幣 148.9 億元）以上收入，振興日本經濟。

《日經新聞》報道，包含紙本及電子書在內，目前《鬼滅之刃》的漫畫發行量已超過 1.2 億本。在日本史上，只有 9 套漫畫發行總冊數超過 1 億冊。至於劇場版動畫《無限列車篇》票房亦十分驚人，截至 11 月底已達到 275 億日圓，已逼近日本史上票房最高的電影，即動畫《千與千尋》的 308 億日圓。

港店用美少女瞓身賣產品! 令模型吸引度大增多圖

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

除了《鬼滅之刃》作品本身，透過周邊產品的銷售，也能帶來更多經濟效益，如跟便利店 Lawson 推出的聯名飯糰，推出後 10 日已賣出超過 1,000 萬個，在 11 月中的銷售額已達 50 億日圓。飲品商 DyDo Drinco 估計，其跟《鬼滅之刃》聯名的罐裝咖啡推出後，在 3 周內便賣出 5,000 萬罐，最終可讓公司在今個財年的罐裝咖啡銷售額按年增加 1 成。

DyDo Drinco 與《鬼滅之刃》聯名的罐裝咖啡推出後，在三週內就賣出 5,000 萬罐

三井住友資產管理首席經濟學家宅森昭吉估計，《鬼滅之刃》將為日本帶來至少 2,000 億日圓以上的經濟效益。

Microsoft進軍時裝界？Windows像素風聖誕醜冷衫竟賣斷市見下頁

產品賣貴1倍仍連續15年賺錢！ 日本老牌電器店3大行銷術贏顧客支持見下頁

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：鬼滅の刃公式@Twitter、oricon ranking、ダイドードリンコ

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【救市攻略】奢侈品行業收入大減如何拆解？AEON推 75000 元「鑽石口罩」
2020/12/07
【救市攻略】奢侈品行業收入大減如何拆解？AEON推 75000 元「鑽石口罩」
【SME學堂】看準中國潮流玩具市場 名創優品新品牌跟 Popmart 競爭？
2020/12/07
【SME學堂】看準中國潮流玩具市場 名創優品新品牌跟 Popmart 競爭？
商業營銷 電影 卡通動漫 日本

下一篇文章

【被時代淘汰？】70年歷史終不敵網絡　IKEA宜家家居停印紙本目錄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣