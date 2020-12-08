【限聚令加辣】政府擬要求食肆晚上6點後禁堂食 健身中心・美容院場所需關閉

本港新冠肺炎第 4 波疫情反覆，行政長官林鄭月娥今早（12 月 8 日）出席行政會議前表示，決定恢復 7 月時最嚴厲的防疫措施。當中要求食肆在晚上 6 時後禁止堂食，只可外賣; 健身中心、體育處所、美容院及按摩中心亦要關閉，以上措施將交由行政會議討論。

林鄭月娥表示，政府將進一步收緊防疫措施，包括食肆晚市 6 時後禁堂食，以大幅減少市面人流，同時亦關閉上一輪防疫措施中未關閉的處所，如健身中心、體育處所、美容院及按摩院。她又指，當局會研究再向受影響的行業提供支援，相關詳情將在下午由相關局長宣布。

強制食肆貼安心出行碼生效 麵店寧專做外賣也不貼二維碼【見下頁】

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▲ 政府計劃關閉健身中心、美容院等處所

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政府在上周三收緊各項防疫措施，包括將限聚令收緊至 2 人、公務員在家工作等。但收緊措施後，本港確診數字未有顯著回落，更出現多日單日破百宗確診的情況。

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