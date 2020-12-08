【被時代淘汰？】70年歷史終不敵網絡　IKEA宜家家居停印紙本目錄

瑞典家具商「宜家家居」(Ikea) 日前宣布，隨著網絡發展迅速，將停印行其著名的紙本產品目錄。即是說，2021 年版的 Ikea 型錄（產品目錄及分類目錄）將會是最後一本型錄，之後紙本型錄將會走入歷史。

Ikea 表示，作出此決定的原因是消費行為及傳播媒介出現變化，例如去年 Ikea 的網上銷售額增加約 45%，而紙本型錄在 2016 年達到印刷量的高峰後，就開始出現下滑。因應消費者的行為轉變，Ikea 決定停印擁有 70 年歷史的紙本型錄。

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▲ 因應消費者的行為轉變，Ikea決定停印擁有70年歷史的紙本型錄

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Ikea 首本紙本產品目錄在 1951 年發行，品牌在 2000 年時已經推出電子版型錄，而在 2016 年時在 50 個國家或地區，以 32 種語言及 69 種版本印行共 2 億本，是 Ikea 紙本型錄最顛峰的時期。

《路透社》報道，Ikea 紙本型錄是世界上最大規模的年度印刷物之一，然而 2021 年版的紙本型錄，目前只印製 4,000 萬本。Ikea 母公司 Inter IKEA Systems 執行董事 Konrad Gruss 認為，網絡已成為消費者生活的一部分，令紙本型錄變得「愈來愈不重要」。

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▲ 去年「動森」引起熱潮，Ikea也因應潮流推出「動森版」的型錄

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Photo：Ikea