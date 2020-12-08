99%過濾! 角落生物+多啦 A 夢 ! 日本Skater小童立體圖案口罩售 $38包

商店小魔怪 Little Monster 表示，正發售日本 Skater 幼童立體口罩。



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今次到貨的口罩有 2 款 :

1.Skater 角落生物 印花立體口罩10枚入(適合4歲以上)(約120×100mm)

2.Skater 多啦A夢 印花平面口罩5枚入(適合2-3歲)(約100x90mm)

售價：$38/包，$65/2包 (可混款購買)

▲ 日本Skater幼童立體圖案口罩

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▲ 日本Skater幼童立體圖案口罩

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▲ 日本Skater幼童立體圖案口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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