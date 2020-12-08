  • 21°C
香港時間 : 20201208日 (二) 00:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

99%過濾! 角落生物+多啦 A 夢 ! 日本Skater小童立體圖案口罩售 $38包

行內熱話 00:24 2020/12/08

分享：

商店小魔怪 Little Monster 表示，正發售日本 Skater 幼童立體口罩。
        
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次到貨的口罩有 2 款 :

1.Skater 角落生物 印花立體口罩10枚入(適合4歲以上)(約120×100mm)

2.Skater 多啦A夢 印花平面口罩5枚入(適合2-3歲)(約100x90mm)

售價：$38/包，$65/2包 (可混款購買)

日本Skater幼童立體圖案口罩

【其他內容】Quad-Fold 透氣設計! 美國名廠 Cranberry S3 口罩即將開售

日本Skater幼童立體圖案口罩

其他內容】 【附訂購方法】台灣製造 Accmask 幻彩口罩 限量再賣$8/30個

日本Skater幼童立體圖案口罩

口罩購買網址<<  

【其他內容】闊耳帶．齊三色! 香港製造 Utimask 彩色 Level 3 口罩 平均售 $42.5/30 個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【附購買連結】便利妥聖誕節限定版 3D 口罩 多種尺寸售 $34/10片
2020/12/07
【附購買連結】便利妥聖誕節限定版 3D 口罩 多種尺寸售 $34/10片
台灣製造 UFITTO成人/兒童圖案口罩 任揀$50/3包
2020/12/07
台灣製造 UFITTO成人/兒童圖案口罩 任揀$50/3包
【一盒齊兩款】BFE/PFE 99%! 超可愛 Doraemon 圖案口罩 獨立包裝售$89/30個
今日
【一盒齊兩款】BFE/PFE 99%! 超可愛 Doraemon 圖案口罩 獨立包裝售$89/30個
網上購物 著數優惠 角落生物 日本 口罩

上一篇文章

【附零售點全表】HK-M x Appolo 推漸變色雪花 Level 3 口罩 現貨售$99/30個

下一篇文章

【一盒齊兩款】BFE/PFE 99%! 超可愛 Doraemon 圖案口罩 獨立包裝售$89/30個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣