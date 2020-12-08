【一盒齊兩款】BFE/PFE 99%! 超可愛 Doraemon 圖案口罩 獨立包裝售$89/30個

▲ Doraemon 圖案口罩

網店 MCNG Shop 表示，正發售 Doraemon 多啦A夢(叮噹)圖案口罩。



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店方指此 Doraemon 圖案口罩為正版授權產品，一盒設有兩種可愛圖案。口罩不但支援 BFE/PFE 99%，而且設有 3 種尺寸，提供成人、中童和小童 size，可組成親子裝。此口罩一盒 30 個，全獨立包裝售 $89。

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▲ Doraemon 圖案口罩

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Doraemon 口罩規格

-BFE/PFE 99%!

-每盒30片

-獨立包裝

-每盒內有2款圖案，每圖案各有15片(共30片)

-中國製

三款口罩尺寸

A. 幼童 (12.5 cm x 8.0 cm)

B. 兒童(14.5 cm x 9.5 cm)

C. 成人(17.5 cm x 9.5 cm)

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葵興門市自取價 ，21年1月31日到貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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