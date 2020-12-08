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【一盒齊兩款】BFE/PFE 99%! 超可愛 Doraemon 圖案口罩 獨立包裝售$89/30個

行內熱話 00:17 2020/12/08

分享：

Doraemon 圖案口罩

網店 MCNG Shop 表示，正發售 Doraemon 多啦A夢(叮噹)圖案口罩。
       
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

店方指此 Doraemon 圖案口罩為正版授權產品，一盒設有兩種可愛圖案。口罩不但支援 BFE/PFE 99%，而且設有 3 種尺寸，提供成人、中童和小童 size，可組成親子裝。此口罩一盒 30 個，全獨立包裝售 $89。

【其他內容】Quad-Fold 透氣設計! 美國名廠 Cranberry S3 口罩即將開售

Doraemon 圖案口罩

其他內容】 【附訂購方法】台灣製造 Accmask 幻彩口罩 限量再賣$8/30個

Doraemon 口罩規格

-BFE/PFE 99%! 
-每盒30片
-獨立包裝
-每盒內有2款圖案，每圖案各有15片(共30片)
-中國製

三款口罩尺寸

 A. 幼童 (12.5 cm x 8.0 cm)

 B. 兒童(14.5 cm x 9.5 cm)

 C. 成人(17.5 cm x 9.5 cm)

口罩購買網址<< 留言訂購

葵興門市自取價 ，21年1月31日到貨

【其他內容】闊耳帶．齊三色! 香港製造 Utimask 彩色 Level 3 口罩 平均售 $42.5/30 個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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