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【疫市直擊】上環「圖章街」無遊客照服務街坊　排檔檔主：希望大家過快樂聖誕

商管策略 11:08 2020/12/09

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本港新冠肺炎疫情未見好轉，上環是商業中心區，平日上班族熙來攘往。SME.hket 記者下午 5 時視察上環一帶市面人流，轉入文華里一條窄行，又名為「圖章街」，一列鐵皮屋整齊排列，跟大街來往人數有明顯出入。

製作雕花圖章及金屬圖章的鐵皮屋檔東主麥先生指：「圖章生意少了一半生意，部分顧客要求給優惠折扣，幸好還有本地公司客戶，為他們製作公司印章服務。」現時看定單數量決定收檔時間，一直照常營業，亦有申請政府牌照資助，希望新冠肺炎疫情過去遊客來港消費。

【疫市直擊】遊客絕跡轉推室內攝影體驗 租借旗袍店生意靠本地客逆轉​​​​​​見下頁】​ 

部份鐵皮屋拉閘。麥先生指，現時看訂單數量決定收檔時間。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

對面另一檔鐵皮屋鎖匙工匠葉先生表示：「現時人流少約 4 成，而新冠肺炎疫情下食環署有恆常巡查，因這裏許多圖章，過往吸引遊客光顧。」遊客多數購買旅行鎖，現街坊生意居多。

葉先生又指，排檔亦設上門開鎖服務，始終該行業仍民生需求，故新冠肺炎疫情對其生意影響不大。至於被問到聖誕節會否帶動生意，他指似乎今年聖誕氣氛無打擊這裏生意。

其中一檔製作雕花圖章及金屬圖章

【疫市直擊】機構大學零售店生意大跌 社企Cafe資助員工考咖啡師資格增值反守為攻見下頁

近街尾售買服裝的盧先生指，新冠肺炎疫確診人數增加，近期市面人流確實減少，以往這區算是旺區，但今時不同往日，尤其文華里這邊，上班族甚少經過。他續指：「我們這些排檔一向只做街坊生意，『生客』比較少，疫情下生意跌了 3 至 4 成，正研究採取適當的開源節流，且市道不好景入貨一定減少，始終我們檔口的貨品花款不夠百貨公司多，故給予優惠折扣吸引客人。」

市道不好景入貨一定減少

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撰文 : 鍾采餘

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