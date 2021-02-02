【疫市營商】傳統中食療產品難拓新市場？陳皮商：客人口碑是最佳宣傳

新冠肺炎疫情肆虐，令保健、養生產品備受注目，可惜傳統中食療產品新一代未必受落，正貨又一貨難求。有陳皮商推出不同產品，配合新舊結合宣傳手法,希望能夠開拓年青人等新市場。

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景盛實業董事長梁灼龍說：「陳皮生意方面，我們這一代已經是做到第四代，專做正宗新會陳皮。新會區有數個核心產區，我們比較多做『東甲』，為了因應市場，我們亦做『梅江』、『天馬』、『茶坑』、『西甲』幾個產區，可以說是我們多年人脈積累下的結果。」

市面上不少陳皮標榜產地來自新會，梁灼龍不諱言絕大部份都是冒牌貨，新會區的產量其實不多，更是全國瘋搶的目標，香港根本不可能有這麼多貨。他解釋：「6,000 斤柑最後只能造出 5% 重量、即大約 300 斤陳皮，即便是我們公司 2020 年亦只能出貨 800 斤不到，可是香港流通的陳皮數以噸計，可想而知冒假情況何等猖獗。」

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梁灼龍指出，陳皮大致可分為由未熟的柑做成的「青皮」、熟柑所做的「紅皮」，以及兩者交集的「青紅皮」，三者各有用途，惟景盛實業專注在最難做的紅皮上。他指出，今年的陳皮價格比去年提升了差不多 3 成，更易惹來不法商人會以其他產地，例如以外省的果皮造假，用化學物質焗出類似真陳皮的顏色，市民在買的時候要非常小心。

新冠肺炎疫情下，香港人比之前更注重身體、特別是氣管保養，故陳皮等產品銷情理想，但傳統中食療產品始終面對難向新一代推廣的困局。梁灼龍解釋，公司近年推出的各款高端食品亦正好符合市場需要，如「古樹普洱」及「陳皮燉檸檬」。

梁灼龍直言，公司在陳皮宣傳上一直不多，因為陳皮經常供不應求，宣傳也無貨給客人，所以只有開設網店和 Facebook 專頁，現時公司最大的動向是再推出不同的新產品，尤其陳皮燉檸檬是公司熱門產品，受惠於材料好，相關產品很快便建立到口碑有不少回頭客，口耳相傳，再配上社交媒體「助攻」才是老字號的最佳宣傳方法。

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