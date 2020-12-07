【型格靚色】Canuxi Palette 秋冬版港產口罩登場 Lv3 獨立包裝售$78/30個

Action Medical 益成醫療表示，現正發售 Canuxi Palette 秋冬版口罩。



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今次廠方推出的 Canuxi Palette 秋冬版口罩，提供包括:溫暖沙漠(Warm Desert)、可可棕(Chocolate Brown)、橄欖綠 (Dark Green) 和晴空藍 (Sky Blue) 等顏色，設計型格。

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CanuxiPalette 口罩規格

-每盒單色30片 (獨立包裝)

-尺寸: 17.5 x 9.5cm

-黑色無痛感5mm 寬耳帶

-耳帶為外耳式; 鼻線為外層PE塑膠，內層鐵線

-ASTM F2100-19 Level 3

-細菌過濾率BFE≧99%

-微粒子過濾率PFE≧99%

-病毒過濾效率VFE≧99%

售價: $78

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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