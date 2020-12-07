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【源頭不明比例高】今日香港增 78 宗確診+70 宗初步確診 沙田一田分店 5 員工初步確診 沙田官塘分店續關門清潔

行內熱話 17:36 2020/12/07

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本港今日（7 日）新增 78 宗新冠肺炎確診個案，包括 7 宗輸入及 71 宗本地感染，而當中有 29 宗是源頭不明。此外，今日新增 70 多宗初步確診個案，當中有 5 人是沙田一田超市的員工，均呈初步陽性，他們主要負責菜及鮮肉部門，衛生防護中心已要求超市關閉及進行清潔。至於在 71 宗本地個案中，有 43 宗與其他個案有關連，包括「跳舞群組」再新增 5 個案，其中一人屬東華三院何玉清翠柳頤庭員工。 
   
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一田百貨早前已公佈，沙田及觀塘分店今日起會暫停營業，而重開日期改成另行通知。百貨公司於昨天已公佈，沙田店及觀塘店均有員工初步確診。

一田百貨 (Yata) 正進行大減價

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撰文 : 張文啟

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