【源頭不明比例高】今日香港增 78 宗確診+70 宗初步確診 沙田一田分店 10 人員工初步確診 沙田官塘分店續關門清潔

本港今日（7 日）新增 78 宗新冠肺炎確診個案，包括 7 宗輸入及 71 宗本地感染，而當中有 29 宗是源頭不明。此外，衛生防護中心表示，今日新增 70 多宗初步確診個案，當中有 5 人是沙田一田超市的員工，均呈初步陽性，他們主要負責菜及鮮肉部門，衛生防護中心已要求超市關閉及進行清潔。至於在 71 宗本地個案中，有 43 宗與其他個案有關連，包括「跳舞群組」再新增 5 個案，其中一人屬東華三院何玉清翠柳頤庭員工。



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一田百貨在晚上更表示，根據核酸檢測結果，除衞生防護中心公布，沙田店 5 位員工初步確診外(包括家品部員工)，發現另外 5 位員工初步確診，分別來自個別專櫃／部門，包括孖人、象印、Woll、Tommee Tippee、Clinique、超市肉部及菜部專櫃。一田沙田店已由專業人士進行深層清潔及消毒，並暫停營業至另行通知。沙田一田目前總計有 10 人初步確診。

此外，今日張竹君再次主持記招，現場見她精神不錯，但當記者問及其家人和自己的問題，她其沒有回答。

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