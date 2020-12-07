台灣製造 UFITTO成人/兒童圖案口罩 任揀$50/3包

日本城表示，現正發售 UFITTO 口罩。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

UFITTO 圖案口罩是台灣製造，分別提供成人/兒童尺寸。口罩提供多種圖像選擇，包括聖誕圖案。它口罩一包 5 個，售價為 $18/包，$50/3包。現時口罩在網店和指定分店陸續上架。

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UFITTO 口罩規格

-成人尺寸約17.5x9.5cm

-兒童尺寸約14.5x9cm

-100%台灣材料及製造

-過濾99%細菌

-SGS檢測無重金屬塑化劑

-符合CNS14774標準

-符合CNS14776合成血液穿透測試

-一包 5 個

售價:$18/包；任揀$50/3包

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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