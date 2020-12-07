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12 月中開店! 驚安之殿堂 DONKI 又開新分店? 今次終輪到新界北區

業界頭條 16:44 2020/12/07

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驚安之殿堂 DONKI 表示，終於在新界設立新分店。今次店方會在上水匯 Spot 開設新店，不過新店只是如上次旺角的 Pop up store，但發售產品種類較上次多!
   
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廠方表示，DON DON DONKI Pop up store 期間限定店將於 12 月 14 日至 28 日登陸上水匯 Spot，專門發售日本時令水果、聖誕禮物 Set、玩具、美妝/家庭用品等，貨物應有盡有。

【其他內容】【驚安之殿堂】Don Don Donki登陸戶戶送　日本產品最快30分鐘到家【附優惠碼】

DON DON DONKI Pop up store

DON DON DONKI Pop up store @ 上水匯 Spot詳情

地點：上水龍琛路48號上水匯2樓中庭(上水站A4出口)
營業日期：2020年12月14日至28日
營業時間：早上10時至晚上8時 (12月14日12時開店，12月28日營業至下午3時)
付款方式：只限電子付款方式 (不設現金交易)

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撰文 : 張文啟

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