12 月中開店! 驚安之殿堂 DONKI 又開新分店? 今次終輪到新界北區

驚安之殿堂 DONKI 表示，終於在新界設立新分店。今次店方會在上水匯 Spot 開設新店，不過新店只是如上次旺角的 Pop up store，但發售產品種類較上次多!



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廠方表示，DON DON DONKI Pop up store 期間限定店將於 12 月 14 日至 28 日登陸上水匯 Spot，專門發售日本時令水果、聖誕禮物 Set、玩具、美妝/家庭用品等，貨物應有盡有。

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▲ DON DON DONKI Pop up store

DON DON DONKI Pop up store @ 上水匯 Spot詳情

地點：上水龍琛路48號上水匯2樓中庭(上水站A4出口)

營業日期：2020年12月14日至28日

營業時間：早上10時至晚上8時 (12月14日12時開店，12月28日營業至下午3時)

付款方式：只限電子付款方式 (不設現金交易)

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