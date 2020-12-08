【管理Tips】離職日子做好交接有學問　做好4件事霸氣或優雅地離開

如何辭職才恰當？不想跟同事透露太多辭職理由，但又想要優雅地離開，那就要弄清離職程序。除了「擇好日子」、想好辭職理由，做好以下 4 件事，才好轉身瀟洒離開。

（1）把握離職黃金時機

大部分人認為，選擇離職的時間應該在「領取年終獎金後」，以及最保守的時機「年前年後」。公司這時人事異動變得頻繁，可以趁着內部大洗牌提出離職計劃，讓職位空出。但若是因為職場負面因素或個人關係不佳造成的離職，那麼待在公司領取年終獎金，恐怕不是好選擇，因為為了丁點獎金造成心理傷害，又浪費時間，對公司和自己都是損失。

若你是剛入職場的新鮮人，在 5 月提出離職是個不錯的選擇，這時適逢畢業季，各大企業都會進行招聘。既然選好日期，在談論離職的時間建議在上班時先找主管預約時間對話，如此一來讓主管心裏有個底，等到談完後再提出離職也不遲。

瑞士IMD管理學院世界人才榜公布 香港亞洲區排名被新加坡反超屈居次席【見下頁】

（2）認清勞工法例 保障自己

不管要不要離職，每個打工仔都要熟悉勞工法例。它可以保障勞工的自身權益不受損害，若不幸遭公司遣散，公司需作出相應處理，如提前預知員工、計算遣散費等。一般來說不要太早告知公司自己要辭職，一來會引起同事注意，二來可能會引起辦公室騷動，若剛好在預告離職期間碰上甚麼糾紛或麻煩事，損害的可能會是自己的權益。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

（3） 提出離職原因也有技巧

最常見的離職原因不外乎個人職涯發展、家庭因素等，或是想離開公司的原因是因為「人」，例如受不了某同事或主管，這時就需要「漂亮的離職藉口」。假設是為了跳槽到其他公司，這時更需要謹慎地提出離職理由。

大多主管都看到離職，心裏有個底，所以漂亮的離職理由的共通特性主要是：合情合理、聽起來很上進、不得不離開。例如，因個人職涯發展規劃，想持續進修或跨領域學習、找到薪金更好的工作、出國、照顧家人等都符合上述特性。

每日堅持開會・稱呼「乜哥乜仔」 細數老闆 5 種堅離地行為【見下頁】

（4）交接工作做好 減少同事煩惱

盤點手上的工作項目，以及在離職日前可能無法完成的工作。基本上主管會派員交接，將資料、檔案分類好，避免出現資訊錯誤的情況發生。在交接過程也別大意，你對這份工作認不認真或是負責，大家都記在心裏，若在最後一刻出錯，那麼先前在公司同事間建立的好形象可能會毀於一旦。

在離開前也別忘記感謝公司以及主管過往的照顧，跟他們保持良好關係。人脈也是實力的一部分，不要因為一時討厭同事便跟對方爭執，未來他可能會到其他地方當上主管，還是有機會碰到，所以要為自己留一條後路。

職場口沒遮攔易惹禍？8句口頭禪隨時激嬲全公司【見下頁】

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo﹕ResumeOK、Freepik、pexels、何志衡