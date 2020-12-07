  • 19°C
香港時間 : 20201208日 (二) 03:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【救市攻略】奢侈品行業收入大減如何拆解？AEON推 75000 元「鑽石口罩」

商管策略 15:00 2020/12/07

分享：

現時口罩款式愈來愈多，有商家甚至推出「奢華風」口罩。日本永旺（AEON）旗下的時裝企業 COX 推出鑲有鑽石或珍珠的口罩，售價高達 100 萬日圓（約港幣 74,531 元）！

COX 跟深受新冠肺炎疫情打擊的寶石行業合作，推出「鑽石口罩」希望刺激消費者的購買慾望。

醫療口罩市場單一？港產品牌專造運動外科口罩配合發展見下頁

「鑽石口罩」鑲嵌 1 顆可以取下的 0.7 卡鑽石和 300 多顆施華洛世奇（Swarovski）水晶等。口罩內部使用絲綢物料，注重親膚觸感。口罩共有 3 種款式，而面料的顏色有粉色、米色等 4 種顏色可供選擇。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

COX 在 9 月時在東京都中央區開設口罩專賣店「Mask.com」，當時還推出了使用施華洛世奇水晶的 10 萬日圓高檔口罩。

香港口罩廠面臨大危機! 獨一無二自定圖案口罩望突圍而出見下頁

無塵間即叫即製訂造特色口罩 港產口罩廠疫市投資 300 萬開實體概念店見下頁

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Mask.com

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【SME學堂】產品賣貴1倍仍連續15年賺錢！ 日本老牌電器店3大行銷術贏顧客支持
2020/12/04
【SME學堂】產品賣貴1倍仍連續15年賺錢！ 日本老牌電器店3大行銷術贏顧客支持
【逆市反擊】火車停駛照賺錢！「成田特快」變流動辦公室預約早早爆滿
2020/12/04
【逆市反擊】火車停駛照賺錢！「成田特快」變流動辦公室預約早早爆滿
商業營銷 疫情 珠寶 口罩 日本 永旺（00984）

上一篇文章

【SME學堂】看準中國潮流玩具市場 名創優品新品牌跟 Popmart 競爭？

下一篇文章

【疫市直擊】遊客絕跡轉推室內攝影體驗 租借旗袍店生意靠本地客逆轉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣