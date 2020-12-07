【救市攻略】奢侈品行業收入大減如何拆解？AEON推 75000 元「鑽石口罩」

現時口罩款式愈來愈多，有商家甚至推出「奢華風」口罩。日本永旺（AEON）旗下的時裝企業 COX 推出鑲有鑽石或珍珠的口罩，售價高達 100 萬日圓（約港幣 74,531 元）！

COX 跟深受新冠肺炎疫情打擊的寶石行業合作，推出「鑽石口罩」希望刺激消費者的購買慾望。

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「鑽石口罩」鑲嵌 1 顆可以取下的 0.7 卡鑽石和 300 多顆施華洛世奇（Swarovski）水晶等。口罩內部使用絲綢物料，注重親膚觸感。口罩共有 3 種款式，而面料的顏色有粉色、米色等 4 種顏色可供選擇。

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COX 在 9 月時在東京都中央區開設口罩專賣店「Mask.com」，當時還推出了使用施華洛世奇水晶的 10 萬日圓高檔口罩。

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Photo：Mask.com