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【SME學堂】看準中國潮流玩具市場 名創優品新品牌跟 Popmart 競爭？

商管策略 18:06 2020/12/07

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潮流玩具近年受到不少年輕人歡迎，甚至有售賣潮流玩具的品牌招股籌集資金發展。至於早前已在美國上市的中國平價雜貨店「名創優品」（MINISO），早前宣布將推出上市後首個新品牌 TOPTOY，進軍中國潮流玩具市場，跟另一品牌泡泡瑪特 (Popmart) 競爭。

TOPTOY 定位是亞洲潮玩集合店，針對 10 至 40 歲的男女消費群。產品涵蓋「盲盒」、藝術潮玩、日漫首辦、美漫手辦、公仔模型、拼砌模型、積木等 7 大核心品類，商品價格由 39 元人民幣至上萬元不等。

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品牌首間旗艦店將於12月18日在廣州開業，門店擁有近 1,500 個貨品種類。此外，品牌計劃在明年 1 月內，在深圳、重慶、西安等城市陸續開店。

企業顧問機構 Frost & Sullivan 的數據顯示，中國潮流玩具零售市場仍處於早期階段且快速增長。在 2015 至 2019 年，國內潮流玩具零售的市場規模由 63 億元人民幣增加至 207 億元，年複合增長率（CAGR）為 34.6%。

「內循環」助攻！外國品牌市佔率跌 內地消費者轉買「中國製造」見下頁

在 2015 至 2019 年，國內潮流玩具零售的市場規模由 63 億元人民幣增加至 207 億元

產品賣貴1倍仍連續15年賺錢！ 日本老牌電器店3大行銷術贏顧客支持見下頁

按零售價值計算，中國潮流玩具零售市場的市場規模，佔中國泛娛樂市場市場規模由 2015 年的 1.2% 增長至 2019 年的 2.3%，預計在 2024 年將進增長至 4.3%。

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Photo：Wpcpey、Pop Mart

撰文 : 廖淑瑩

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