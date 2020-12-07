【疫市營商】中國經營環境惡化・地主狂加租　日本Murata關閉深圳廠房

受到美中貿易戰、中國生產成本升高，以及新冠肺炎疫情帶來的全球需求下跌等因素影響，導致外國企業紛紛撤離中國。日本電子零件製造商村田製作所（Murata）早前宣布，將在 12 月關閉位於深圳龍崗區的子公司升龍科技，並遣散 1,500 多名員工。這次「撤離潮」，更令深圳製造業年度註冊企業數量逐年下降。

升龍科技在 2005 年成立，主要生產線圈、半導體、電子陶瓷等產品。公司表示，新冠肺炎疫情令全球產品需求減少，加上全球智能手機市場競爭加劇，定單減少，導致經營出現困難。

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▲ 升龍科技在 2005 年成立，主要生產線圈、半導體、電子陶瓷等產品

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深圳地區廠房租金上升，也是村田關閉廠房的原因。當地大部分地主為了方便加租，都不簽長期租約，令租約期限愈來愈短，租金會隨著每次續約增加。過去這十幾年來，深圳寶安區廠房租金上升約 5 倍，龍崗區則上升約 7 倍。

近年，不少日本知名企業陸續關閉位於中國工廠，遷移至其他國家。2018 年，日本數碼相機品牌奧林巴斯 （Olympus）和日本電子設備製造商歐姆龍（Omron）分別關閉位於深圳及蘇州的廠房；2019 年，鴻海旗下的聲寶（SHARP）也轉到越南建廠，而索尼（Sony）也關閉北京的手機工廠。

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▲ 日本數碼相機品牌奧林巴斯 (Olympus) 在2018年關閉位於深圳的廠房

據商業資料庫「天眼查」彙編中國公司註冊資料 ，在 2015 年開始，深圳製造業年度註冊企業數量逐年下降，2020 年的製造業註冊數量只剩 2015 年的 1/3。

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Photo：na0905、Murata、Olympus