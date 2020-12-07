【附購買連結】便利妥聖誕節限定版 3D 口罩 多種尺寸售 $34/10片

荃心日韓藥房表示，正在門市和網店發售便利妥聖誕節限定版 3D 口罩 。



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便利妥聖誕節限定版 3D 口罩有 4 種圖案，分別為:藍色聖誕熊/ 紅色聖誕雪花/ 杏色聖誕熊/ 白色聖誕樹，口罩尺寸則提供成人大碼 / 成人中碼/兒童細碼/兒童加細碼，一包 10 個售 $34。

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▲ 便利妥聖誕節限定版 3D 口罩

-歐盟EN14683:2019 + AC:2019Type IIR

-ASTM F2100-19 Level 2

-細菌過濾率≥ 98%

-微粒子過濾率≥ 98%

-病毒飛沫 ≥ 99%

-香港製造

-一包 10 個



售價:$34

口罩購買連結<<

地址:荃灣眾安街47號地舖

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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