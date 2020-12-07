【節日大劈價】盾牌幼童3D聖誕口罩 多種款式買1送1

盾牌表示，新推出幼童 3D 聖誕口罩 (130 x 95mm)，每個售 $3，而且亦是有買 1 送 1 優惠。新口罩在網店和門市有售。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

1.購買1個聖誕節口罩 > 贈送盾牌Super Protection Level 3口罩1個

2.購買3個聖誕節口罩 > 贈送盾牌Super Protection Level 3口罩3個

3.購買10個聖誕節口罩 > 贈送盾牌Super Protection Level 3口罩1包10個

4.購買50個聖誕節口罩 > 贈送50個盒裝Medical/Noble/Comfort/P-Class任意1盒

(如此類推)



5.同時每購物滿 $200，店方再送任意聖誕節口罩 10 個。

▲ 盾牌幼童3D聖誕口罩

【其他內容】 【附訂購方法】台灣製造 Accmask 幻彩口罩 限量再賣$8/30個

▲ 盾牌幼童3D聖誕口罩

口罩購買連結<<

【其他內容】闊耳帶．齊三色! 香港製造 Utimask 彩色 Level 3 口罩 平均售 $42.5/30 個

【其他內容】 99%過濾!日本 Daiso 口罩重出江湖 Aeon 售$12/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】