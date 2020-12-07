Quad-Fold 透氣設計! 美國名廠 Cranberry S3 口罩即將開售

▲ Cranberry S3 口罩

時常有口罩發售的東興大藥房表示，將發售 Cranberry S3 口罩。



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東興大藥房指，現正準備發售美國名廠 Cranberry S3 口罩。此口罩合 Level 2 水平，它採用的 Quad-Fold 透氣設計，比之前採用的 CoolSilk 更透氣 15%，而且又更舒適。店方指現時預售價為 $150/50個。

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▲ Cranberry S3 口罩

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▲ Cranberry S3 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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