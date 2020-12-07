【仲要戴口罩】許樹昌 : 港到 22 年才作全民疫苗接種 如疫情持續政府可能再次禁堂食

昨日 (12 月 6 日) 香港新增 95 宗確診，當中 87 宗是本地個案，36 宗屬感染源頭不明。 許樹昌出席網上講座時表示，現時確診數字高，源頭不明個案多，在政府收緊防疫措施下，希望在未來一至兩星期能減少確診數字。他呼籲市民合作，在聖誕節期間盡量留家，公司亦盡可能居家工作，否則相信政府會再收緊措施，可能在指定時間再次禁堂食。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

他亦表示，香港較難做到確診個案清零，而且邊境防疫未做到「滴水不漏」，估計日後一定持續有確診個案出現，甚至有第 5 及第 6 波疫情，但現時首要是「封住漏洞」 。

他估計，香港最起碼要在約 1 年多後，即 2022 年才能作全民疫苗接種。他又指英美的疫苗，可能未必適合香港市民，大家不要太心急。

【其他內容】【附訂購方法】台灣製造 Accmask 幻彩口罩 限量再賣$8/30個

【其他內容】 99%過濾!日本 Daiso 口罩重出江湖 Aeon 售$12/30個



讚好 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】