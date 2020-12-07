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【疫市奇招】港店用美少女瞓身賣產品! 令模型吸引度大增 【多圖】

商管策略 11:09 2020/12/07

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玩模型看似是「宅男」玩意，一入模型店更是剛陽味十足，由職員以至客人更是一店都是男性，假如有美少女在旁向你推介模型，是否立刻覺得新鮮感十足呢！近日，這間以美少女作主打的本地模型店，在 Facebook 中遭網友瘋傳起來。
    
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這間本地模型店，藉一眾美少女擺 post 力 sell 各類新到模型及模型用品，讓腦家即時「心心眼」起來。這間模型店名為 YM Studio，位放旺角中僑商業大廈，除模型外，更有戰棋、工具、卡牌出售。自從使用美少女幫手賣產品後，即時成為網上熱話，不但提高店方的知名度，而且相信對營業額亦有正面幫助呢!

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撰文 : 蔡宇軒

數碼轉型 市場拓展 高達 產品 旺角

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